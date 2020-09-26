AMD'ye Göre RX 6000 Serisi Kartların Stok Sorunu Yaşamayacak

AMD'nin Oyun Çözümleri Baş Mimarı Frank Azor, RDNA 2 mimarili RX 6000 serisi GPU'ların lansman sonrasında stok sorunu yaşamayacağını ima etti. Kırmızı ekip, yeni nesil ekran kartlarını önümüzdeki ekim ayının sonunda tanıtacak.

Kaliforniya merkezli ekran kartı üreticisi NVIDIA, bu ayın başlarında tanıtılan yeni nesil ekran kartlarını geçtiğimiz hafta siparişe açmıştı. Ne yazık ki, kartlar siparişe açıldıktan yalnızca birkaç dakika sonra tüm stoklar tükenmiş, birçok kullanıcı siteden eli boş ayrılmak zorunda kalmıştı.

Stokların bu kadar çabuk tükenmesine neden olarak alışveriş botları ve karaborsacılar gösterilirken, NVIDIA'ya olan tepkiler özellikle sosyal medyada büyümeye devam ediyor. NVIDIA'ya yapılan eleştiriler devam ederken, bir yandan da AMD'nin benzer sorunlarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

AMD, RX6000 serisinde stok sorunları yaşamayacağını düşünüyor:

AMD, önümüzdeki ayın sonlarında yapacağı tanıtım etkinliğiyle NVIDIA'nın RTX 30 serisine rakip olacak yeni nesil grafik kartlarını tanıtacak. Tüketiciler, şu sıralar NVIDIA stoklarında yaşanan problemlerden dolayı AMD'nin yeni kartlarının özellikleri ya da fiyatından çok bir tane satın alabilecekler mi onu merak ediyorlar. Bu noktada AMD'nin Oyun Çözümleri Baş Mimarı Frank Azor, şirketin böyle bir problemle karşılaşmayacağını düşünüyor.

Twitter'da NVIDIA RTX 3090 alamadığından şikâyet eden ve AMD'nin de benzer stok sorunlarıyla karşı karşıya kalacağına dair 10 dolarlık bahse giren bir kullanıcıya yanıt veren Frank, 10 doları almayı dört gözle beklediğini belirtti. Bu noktada AMD yetkilisinin verdiği yanıt oldukça kısa olsa da RX 6000 serisi kartların NVIDIA RTX 3090 ve RTX 3080'den daha fazla stoka sahip olacağını açıkça ifade ettiğini söyleyebiliriz.

AMD'nin, NVIDIA'nın yaşadığı stok sorunlarına benzer bir sorunla karşı karşıya kalıp kalmayacağı bilinmez ancak gerçekten iddialı kartlarla geldiği aşikâr. RDNA 2 mimarisi üzerine inşa edilen bu kartların performans anlamında GeForce RTX 30 serisini geride bırakıp bırakmayacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.