AMD Zen 2, Şimdiki Ryzen'lerden 5 Kat Daha Hızlı Olabilir

AMD'nin 7 nanometrelik yeni mimarisi Zen 2, tanıtılması beklenen CES 2019'dan hala uzak. Ancak zaman yaklaştıkça yeni bilgiler de elimize geçmeye devam ediyor.

AMD Zen 2, döngü başına talimat (IPC) hızlarında %13'lük bir gelişime sahip olacak. Bu AMD için oldukça etkileyici çünkü şirket, ilk Ryzen serisinden 2. jenerasyona geçerken IPC'de yalnızca %3'lük bir artış sağlayabilmişti. %13'lük bir gelişme, işlemcilerin neredeyse 5 kat hızlanması demek.

Bu son söylentiler “Bilinen büyük bir şirketin çalışanından” bilgi aldığını iddia eden bir İtalyan teknoloji sitesi olan Bits and Chips'ten geliyor. Teknoloji sitesi daha önce Intel'in Kaby Lake G serisini tanıtımdan önce doğru olarak ortaya koymuştu.

Eğer ortaya çıkan bilgiler doğruysa IPC'deki bu artış, AMD'nin Intel'in Coffee Lake Refresh işlemcilerine karşı olan rekabette ezici güçle öne geçmesini sağlayabilir. Hatırlayacak olursak AMD, ilk Ryzen işlemcilerinde 14 nanometrelik Zen mimarisini kullanmış, 2. nesil Ryzen'lerde ise 12 nanometrelik Zen+ mimarisine geçmişti. 2. Ryzen serisinin şu an bile harika işler çıkardığı düşünüldüğünde 7nm bizleri daha da heyecanlandırıyor.

Zen 2 ve 3. nesil Ryzen'ler hakkında biliyor olabileceğimiz bir detay ise tüm işlemcilerin 8 çekirdek ve 16 thread ile gelebilecek olması. Ryzen 3 ve Ryzen 5 işlemcileri şu ana kadar 4 ve 6 çekirdek ile geliyorlardı. Yeni işlemcilerin CES 2019'da tanıtılması bekleniyor.