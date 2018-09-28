American Truck Simulator'e Genişletme Paketi Geliyor

American Truck Simulator'ın uzun süredir beklenen yeni genişletme paketi, önümüzdeki hafta yayınlanacak.

American Truck Simulator oyuncuları uzun süredir, geçtiğimiz yaz duyurulan yeni genişletme paketinin gelmesini bekliyor. Oyunun haritasına yepyeni bir eyalet ekleyecek olan bu genişletme paketiyle birlikte pek çok yenilik de oyuna eklenecek. Genişletme paketinin çıkacağı tarih ise 4 Ekim.

Paketle birlikte Oregon eyaleti de haritadaki yerini alacak. Bununla birlikte 8.000 km'lik yeni bir yol, 14 yeni büyük şehir, 13 yeni kamyon durağı, 25 yeni kavşak, limanlar, köprüler ve pek çok yeni 'mekan' da haritaya eklenecek. Aynı zamanda görsel olarak da geliştirilen oyunda, ufak detaylarla geliştirilmiş bir atmosfer olacak.

Aynı zamanda yayınlanan videoları izleyen bazı oyuncular, yeni bazı kamyonların da videolarda yer aldığını söylüyor ancak henüz gelecek yeni kamyonlara dair net bir bilgi yok. 4 Ekim'de paket yayınlanana kadar da yeni araçlardan haberdar olamayacağız gibi görünüyor.