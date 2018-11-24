Amerika'da İklim Değişikliği İçin Korkutucu Rapor Yayınlandı

Cuma günü yayınlanan Amerika hükümet raporuna göre iklim değişikliği, Amerika'nın milyar dolarlarına mal olabilir.

Cuma günü yayınlanan Amerika hükümet raporunda yer alan bilgilere göre, iklim değişikliği küresel ekonomiye büyük zarar verecek. Eğer karbon salınımını azaltmak için yeteri kadar çalışma yapılmazsa, yüzlerce yıl boyunca bu durum Amerika'nın milyarlarca dolar harcama yapmasına neden olabilir.

Önemli ve sürdürülebilir küresel etki azaltma ve uyum çabaları olmadan, iklim değişikliğinin Amerikan altyapısında büyük kayıplara neden olacağı ve bu durumun önümüzdeki yüz yıl içinde ülkenin ekonomik büyümesini engelleyeceği belirtildi. Söz konusu problem, ticaretin de içine sızarak ithalat ve ihracat fiyatlarını olumsuz yönde etkileyecek. Raporun, birçok insanın seyahat ettiği ve alışveriş yaptığı Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü yayınlanması, bazı insanlar tarafından manidar bulunsa da raporun ciddiyeti gerçekten çok büyük. Raporda ayrıca, karbondioksit ve metan gibi zararlı sera gazlarında büyük kesintiler meydana gelse bile, hasarın yıllarca süreceği uyarısında bulunuldu.

Deniz seviyeleri yükselmeye devam ediyor ve dünya çapında yükselen şiddetli yağmur ve seller gibi birçok afet meydana geliyor. Bu rapor sadece Amerika'da yayınlansa da aslında bütün dünyayı ilgilendiriyor. İklim değişikliği için hükümetlerin de bir araya gelmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yaklaşan tehlikeye dikkat çekiyor.