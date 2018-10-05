Rüzgar Çiftlikleri Küresel Isınmaya Sebep Olabilir

Küresel ısınmaya çözüm olarak sunulan rüzgar çiftliklerinin aksine küresel ısınmaya sebep olabilecekleri ortaya çıktı.

Son zamanlardaki bir araştırma sonucunda hızla artan rüzgar türbinlerinin sıcaklıkları 0,2 derece kadar arttırdığı görüldü. Araştırmacılar daha önce söylediklerinden beş ila yirmi kat daha çok alana ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca kuvvetli rüzgarların sıcak ve soğuk hava dalgalarını birleştirerek yer yüzeyini daha çok ısıtabileceğini söylediler.

Potansiyel zorlukları olsa da araştırmacılar hala rüzgar enerjisini kullanmanın fosil yakıtları kullanmaktan daha mantıklı olduğunu savunuyorlar. Araştırmanın yardımcı yazarı ve Harvard Üniversitesi’nde profesör olan David Keith enerji üretimi söz konusu olduğunda tamamen zararsız bir üretimin mümkün olmadığını söyledi.

Keith ayrıca “Rüzgar çevresel olarak bakıldığı zaman kömüre oranla daha az zararlı ancak bu etkilerinin göz ardı edilebileceği anlamına gelmiyor” dedi ve “Karbon salınımını durdurmak için bir an önce fosil yakıtların kullanımlarını bırakmalıyız” diye de ekledi.

Araştırmalar sonucunda Amerika’nın elektrik talebini karşılayacak kadar rüzgar çiftliği kurulduğunda bu rüzgar çiftliklerinin Atmosfer üzerindeki etkileri gözlemlendi.

Çalışmada yardımcı yazar olan Lee Miller “Rüzgar türbinleri elektrik üretirken atmosferik akımı da değiştiriyorlar. Bu etkiler de atmosferdeki ısı ve sıcaklıkları yeniden dağıtıyorlar ki bu da iklimi etkiliyor” dedi.

Araştırmacılar Güneş enerjisinin daha az zararlı bir enerji kaynağı olabileceğini düşünüyorlar. Güneş enerjisinin sıcaklıklar üzerindeki etkisinin rüzgar enerjisinden yaklaşık on kat daha az olduğunu söyleyen Miller, karşıt bir görüş olarak da Güneş enerjisi panellerinin fazla yer kapladığını ve rüzgar türbinlerinin arasındaki alanlarda tarım ve benzeri gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebildiğini söyledi.