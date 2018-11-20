Amerika’nın Askeri Gücünün Arkasındaki Süper Bilgisayar

Amerika Birleşik Devletleri'nin süper bilgisayarı Sierra gelecek sene kullanılmaya başlanacak.

Livermore’daki beyaz fayanslı geniş odada Sierra bulunuyor. Sierra aynı zamanda dünyanın en güçlü ikinci süper bilgisayarı olarak da biliniyor. Devasa bir sunucu çiftliği gibi görünse de Sierra, aslında 190.000 işlemci çekirdeğinin bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu senenin başlarında tamamlanan bilgisayar fazlasıyla konuşuldu.

Bu yıl astrofizik, iklim ve medikal alanlarda simülasyonları gerçekleştiren Sierra’nın gerçek görevi ise seneye başlayacak. Sistem izinsiz girişleri önlemek için hiçbir dış ağa bağlı olmayacak. Bunlar olduktan sonra da yapılış amacı olan nükleer silahların fırlatılması ve patlatılması simülasyonlarını gerçekleştirecek.

Simülasyonlar ise (büyük sürpriz) gizli olacaklar. Ancak bir günlüğüne basın ekipleri laboratuvara girebildiler. Basın mensupları Sierra’yı yakından gördüler ve ulusal güvenlik adı altında sanal bombaları patlatmakla görevli mühendisler ve fizikçilerle konuşma imkânını buldular. Videodaki bilgilere göre Sierra 650 m2’lik bir alanda bulunuyor. Evde kullandığınız bilgisayarlardan birkaç yüz bin kat daha güçlü olduğunu söylemekte de yarar var. 125 petaflopluk bir hıza sahip olan bilgisayarın hızını size şu şekilde açıklamaya çalışalım: 125 petaflopluk bir bilgisayarın bir saniyede yaptığı işlemler için sizin 3.961.095.625 yıl boyunca saniyede bir işlem yapmanız gerekiyor.

Bilgisayarın detaylı videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz: