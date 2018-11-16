Kaliforniya'da Devam Eden Yangında Hayvanların Durumu Nasıl?

Tarihinin en büyük alevlerine teslim olan Kaliforniya'da ölü sayısı 55'e yükseldi. Peki hayvanlar bu yangınla nasıl mücadele ediyor?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlarda bilanço giderek artıyor. Ölü sayısı 55'e yükselirken yüzlerce kişi de kayıp durumda. Evini yangında kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Peki tarihinin en ölümcül ve vahşi alevlerine kapılan Kaliforniya'da hayvanlar ne yapıyor?

Neyse ki, hayvanat bahçeleri bu tip olayla karşı güvenlik önlemlerine sahip. Örneğin, geçen Cuma günü Los Angeles Hayvanat Bahçesi'nin yakınlarındaki Griffith Park'ta çıkan yangında, hayvanat bahçesinin tahliye edilmesi için hayvanlar hazır duruma getirildi. İtfaiyeciler uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldılar ve hayvanlar dumandan kurtulmak için güvenli bölgelere taşındı. Ertesi gün, çıkan yangın %60 önlenerek hayvanlar geri getirildi. Hayvanat bahçesi yetkilileri bütün hayvanların ve çalışan personellerin iyi olduğunu ve korkulacak bir durumun olmadığını belirtti.

Malibu'daki bir safari parkı, meşhur zürafa Stanley'i yarı yanmış binaların yanındaki çitle çevrili bir alana bıraktı. Olayın ortaya çıkmasından sonra ise Malibu Wines Safari Parkı, hayvanları yanmış ve çitle çevrili çorak araziye güvenlikleri için bilerek bıraktıklarını iddia etti. Binaların %95'i kül olurken hayvanlara ise hiçbir zarar gelmedi. Bu tür büyük hayvanları yangın gibi afetlerde başka bir yere taşımak uzun zaman alabilir. Park yetkilileri bu durumu göze alarak aslında harika bir iş başardı.

Ne yazık ki yabani hayvanlar için mutlu haberler yok. Raporlara göre şiddetli rüzgarlarla daha da alevlenen yangınlarla mücadele edemeyen ve dumandan boğulan birçok yabani hayvan var. Yapabildiğiniz kadar çok vahşi hayvanı toplayıp kurtarmak size cazip gelebilir, ancak uzmanlar insanların kendilerini tehlikeye atmamaları konusunda uyarıyor.

Pek çok kurtarma merkezi, çıkan yangınlarda tam kapasiteye ulaşmış durumda. Yerel hayvan hizmetleri ise mümkün olduğunca fazla barınak hizmeti sağlıyor ve veterinerler günün her saati yaralı hayvanları tedavi ediyor. İnsanlar mümkün olduğunca fazla hayvan kurtarmaya çalışıyor ve kurtardıkları hayvanların sahiplerini bulmak için sosyal medyayı kullanıyor. Yangının bilançosu ise yetkilileri korkutmaya devam ediyor.