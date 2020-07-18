ABD'li Milyarderlerin Pandemi Süresince Kazandığı Servet

Dünyayı sarsan ve pek çok kişinin ekonomik olarak zor durumda kaldığı koronavirüs pandemisi, yapılan bir araştırmaya göre Amerikan milyarderlerini hiç etkilemedi. Aksine multi milyarderler bu dönemde servetlerine servet kattı.

Koronavirüs pandemisi dünyanın dört bir yanında hayatı olumsuz etkiledi. Pek çok ülkede üretimin adeta durmasına ve insanların ya iş yapamamasına ya da işten çıkarılmasına neden olan pandemi, küresel piyasaları da derinden sarstı.

Öte yandan Amerika’nın en zenginleri için pandemi hiç de ekonomik bir sıkıntı yaratmamış gibi gözüküyor. Amerikan milyarderlerinin pandemi sürecinde her hafta ortalama 42 milyar dolar daha zengin hale geldi.

Bezos ve Yuan servetine servet kattı

Wealth-X’in milyarder konsensus araştırmasına göre, pandemi sürecinde Amerikan milyarderleri arasında en çok zenginleşenler Amazon CEO’su Jeff Bezos ve Zoom CEO’su Eric Yuan oldu. Bezos, Temmuz ayında kişisel servet rekorunu da kırdı.

Vergilerin daha adil olmasını isteyen bir sivil toplum örgütü tarafından yapılan araştırmada, 18 Mart’tan sonrasında milyarderlerin servetinde yaşanan değişim ele alındı. Milyarderlerin bugüne kadarki toplam zenginleşmesi ise 700 milyar dolar gibi büyük bir meblağa ulaştı.

Öte yandan aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik maaşı başvuruları da rekor seviyeye yükseldi. Ülke çapında yaşanan ekonomik sıkıntılar pek çok protestonun da merkezinde yer alıyor. Televizyonlardaki “Eyaletleri açın” eylemlerinin önemli bir kısmı insanlar evde sıkıldığından değil ceplerinde paraları kalmadığından gerçekleştiriliyor.

Pandemi Amerikan ekonomisini köşeye sıkıştırdı

Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında gösterilen Amerikan ekonomisi, pandemi döneminde adeta sınıfta kaldı. Ülkedeki gelir farkı gittikçe daha da büyük hale gelirken, işsiz kalan pek çok kişi aynı dönemde sağlık sigortasını da kaybetti.

Kasım ayındaki seçimler öncesinde açıklanan ekonomik verilere bakıldığında şu andaki ABD Başkanı Donald Trump'ın kendini oldukça zor bir durumda bulabileceği ifade ediliyor. ABD hükümetinin yaptığı tek seferlik ödemeler de vatandaşların tepkisini karşılamaya yetmemiş gibi gözüküyor.