ABD Şimdi de Huawei ve ZTE Ürünlerine Yasak Getirdi

Yeni yürürlüğe giren yasaya göre artık ABD Hükumeti adına çalışan ya da hükumet ile iş birliğinde olan hiç kimse Huawei ve ZTE markalı bir ürün kullanamayacak.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında sürmekte olan ticari savaş, Çinli şirketleri derinden etkilemeye devam ediyor. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında artık Amerikan hükumet çalışanları, hükumet ile işbirliği içinde olanlar ve diğer hükumet organları Huawei ve ZTE markalı ürünleri kullanamayacaklar.

Söz konusu yasa, tüm Huawei ve ZTE ürünlerini kapsamıyor. Yalnızca tüketicilerin verilerini yönlendiren ve görüntüleyen cihazlar ve aygıtların kullanımı yasaklanıyor. Kullanıcı verilerine erişimi olmayan cihazların kullanılmasında ise herhangi bir sakınca bulunmuyor. Huawei, günümüzde dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor. Dolayısı ile cihazlarını değiştirmek zorunda kalacak pek çok çalışan olacaktır. ABD hükumeti, cihazlarını değiştirmek zorunda kalacak kişilere gerekli fonun sağlanacağını garanti etti.