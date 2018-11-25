Amerikan haber sitesi Business Insider'a göre Rus yapımı S-400'ler, Amerikan savunma sistemlerinden çok daha üstün.

Amerikan haber sitesi Business Insider (BI), Rus yapımı S-400 füze sistemlerine duyulan büyük ilginin, füzelerin teknik özellik bakımından Amerikan hava savunma sistemlerine göre çok daha üstün olması nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Rusya son yıllarda S-400 füze savunma sistemlerinin satışıyla ilgili birçok anlaşma imzaladı. Cezayir, Belarus ve Çin gibi ülkeler de füzelerle ilgilendiklerini açıklamıştı. Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan'a satılması planlanan S-400 sevkiyatlarına da değinen yazarlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geliştirme sürecinde olan ve S-400'lerden daha gelişmiş, S-500 hava savunma sistemlerine de ilgi gösterdiğini belirtti.

Rakipleriyle kıyaslandığında çok üstün özellikleri olan uzun menzilli S-400 Triumf füze savunma sistemleri, uçakları ve seyir ve balistik füzelerini imha etmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu füzeler kara hedefleri için de kullanılabiliyor.