Amerikan Medyasına Göre Rus S-400 Füzeleri, Amerika'nın Savunma Sisteminden Çok Daha Üstün

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Amerikan haber sitesi Business Insider'a göre Rus yapımı S-400'ler, Amerikan savunma sistemlerinden çok daha üstün.

Amerikan haber sitesi Business Insider (BI), Rus yapımı S-400 füze sistemlerine duyulan büyük ilginin, füzelerin teknik özellik bakımından Amerikan hava savunma sistemlerine göre çok daha üstün olması nedeniyle oluştuğunu söyledi.

Rusya son yıllarda S-400 füze savunma sistemlerinin satışıyla ilgili birçok anlaşma imzaladı. Cezayir, Belarus ve Çin gibi ülkeler de füzelerle ilgilendiklerini açıklamıştı. Türkiye, Hindistan ve Suudi Arabistan'a satılması planlanan S-400 sevkiyatlarına da değinen yazarlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geliştirme sürecinde olan ve S-400'lerden daha gelişmiş, S-500 hava savunma sistemlerine de ilgi gösterdiğini belirtti.
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Rakipleriyle kıyaslandığında çok üstün özellikleri olan uzun menzilli S-400 Triumf füze savunma sistemleri, uçakları ve seyir ve balistik füzelerini imha etmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu füzeler kara hedefleri için de kullanılabiliyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/analiz/201811251036315085-rus-s400ler-abdnin-hava-savuma-sisteminden-ustun/
Etiketler: amerika, füze, Rus, S-400
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