Başını Kuma Gömen Amfibik Canlı: 'Donaldtrumpi'

Göreve geldiğinden beri birçok politikası ağır şekilde eleştirilen Donald Trump, şimdi de iklimle ilgili duruşuyla tepki çekiyor.

Son dönemde dünyadaki iklim değişiklerine ve alınması gereken önlemlere kulağını kapattığı düşünülen Donald Trump, bir kez daha alay konusu oldu. Trump, ABD'nin Panama eyaletinde keşfedilen bir iki yaşamlı (amfibik) canlıya isim babası oldu: Dermorphis donaldtrumpi.

Başını kuma gömerek saklanan bu canlıya, iklim değişikliklerini umursamadığı ve bu konuda duyarlı olanları da görmezden geldiği için bu isim verildiği açıklandı. EnviroBuild şirketinin sahibi Aidan Bell, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Demorphus donaldtrumpi, iklim değişikliğine en duyarlı canlılardan biri ve isimdaşının iklim politikaları yüzünden nesli tükenme riskiyle karşı karşıya. Başını toprağa gömmek Trump'ın iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel mutabakatı gözardı etmesine yardım ediyor."

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek, "İklim değişikliğini inkâr etmiyorum ama sıcaklıklar gayet de eski haline dönecektir." şeklinde ilginç bir açıklamada bulunmuştu.