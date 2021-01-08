1980'li yıllarda piyasaya sürülen Amiga 1000, ticaretinin durdurulmasından yaklaşık 35 sene sonra yeni bir çevresel cihaza kavuştu. Amiga Parceiro adı verilen aksesuar, Amiga 1000'e RAM, depolama ve pil ekliyor.

Günümüzün yeni bilgisayarlarının temelini oluşturan grafik ve ses gibi birçok özellik, 1980'li yıllarda piyasaya sürülen Amiga bilgisayarlar ile popülerleşmişti. Amiga ailesinin ilk üyesi olan Amiga 1000 ise günümüzden yaklaşık 35 sene önce, 23 Temmuz 1985 tarihinde piyasaya sürülmüştü. 1987 yılında ticareti durdurulan Amiga 1000'in ömrü pek uzun olmasa da 35 sene sonra RAM, depolama ve pil ekleyen yeni bir çevresel cihazla donatılabilir.

Commodore International bünyesinde geliştirilen Amiga 1000, 7,16 MHz'de çalışan Motorola 68000 yongasıyla donatılan ve 256 KB belleğe sahip olan bir tür kişisel bilgisayardı ve sabit sürücüsü bulunmuyordu. Parceiro adı verilen yeni aksesuar da işte tam bu noktada devreye giriyor ve Amiga 1000'e bazı yeni özellikler kazandırıyor.

Amiga Parceiro neler sunuyor?

Parceiro isimli bu küçük kutu, içerisinde 8 MB SRAM, düğme pil ile çalışan gerçek zamanlı saat ve 2 GB'lık bir MicroSD kart ile SD Kart Okuyucu barındırıyor. Bu, yeni nesil PCIe 4.0 SSD'lere kıyasla inanılmaz derecede düşük hızlara sahip olsa da 1980'li yıllardaki 3,5 inçlik disket sürücülerine kıyasla çok daha gelişmiş.

Amiga Parceiro, Colorado Springs yakınlarında küçük bir kasabada yaşayan Amiga meraklısı David Dunklee tarafından geçtiğimiz yıl icat edildi. Amiga'nın yan genişleme portuna takılan ürün, yaklaşık bir inç kalınlığa sahip.

Retro bilgisayar meraklıları için dikkate değer bir ürün olan Amiga Parceiro, 250 dolarlık etiket fiyatıyla ön sipariş edilebiliyor.