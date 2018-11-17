Yıllar içerisinde akıllı telefonları daha da az satmaya başlayan HTC, kar marjını artırmak amacıyla yönünü alt seviye cihazlardan çok premium cihazlara yöneltti. Ancak HTC U12+'ın beklentilerin altında olması, şirketin bu kararını sorgulamasında bir adım gibi görünüyor.

Yeni gelen bilgilere göre HTC, 2019'un ilk yarısında çıkarmayı düşündüğü amiral gemisi modelleri için tüm planları çöpe attı. Şirket bunun yerine ilkbaharın ortasına doğru orta seviye bir telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak maalesef HTC'nin "orta seviye"den kastının fiyatlandırma bakımından nasıl olacağı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil. Benzer şekilde teknik özellikler ve tasarım gibi faktörler konusunda da bir şey bilmiyoruz.

(HTC U12+)

Bu orta seviye cihaza ek olarak Tayvanlı şirket, gelecek sene sonu için "başka bir şey" hazırlığı da yapmakta. Oldukça belirsiz olan bu yeni ürünün Apple'ın iPhone'ları ve Samsung'un Galaxy Note10'un karşısına çıkacağı düşünülüyor. Ancak HTC tamamen farklı bir ürünle karşımıza çıkarsa çok da şaşırmamak gerekiyor.

Söz konusu cihazların ne getirdiğine bakılmaksızın anlıyoruz ki HTC, nihayet yaşadığı mali sıkıntılar için çözüm üretme yoluna giderken stratejisini de değiştirmiş. Ancak şirketin telefon pazar payında %1'in altında olduğunu düşündüğümüzde, bu değişikliklerin dönüşünün nasıl olacağı biraz muamma.