Amiral Gemisi Niteliğindeki Honor Play'in En İyi 5 Özelliği

Honor markasının yeni gözbebeği Honor Play'in, oyun severleri mutlu edecek en iyi 5 özelliği.

Huawei'nin bir alt markası olan Honor'un yeni çıkan telefonu Honor Play için tanıtım çalışmaları sürüyor. GPU Turbo adını verdiği yeni teknoloji sayesinde merak uyandırıcı olan bu telefonun, rakiplerden ayrılmasını sağlayan 5 özelliğini derledik.

1- Fiyat

Honor markasından bahsederken, fiyatından da söz etmemek olmaz. Orta seviye telefonlar üreten markanın fiyat aralığı da diğer markalara göre oldukça uygun. Ancak yeni çıkan Honor Play'in fiyatını öğrenmek için IFA'ya kadar beklemek gerekiyor. Şimdilik Hindistan'da çıkan telefon, orada 19.000 Rupi (256 dolar civarı) ile satışa sunuldu.

2- Kirin 970

Huawei Mate 10 ile piyasaya sürülen bu işlemci, rakiplerinden çoğunlukla daha yüksek performans göstermesi ile kullanıcıları oldukça etkilemişti. Çeşitli bütçelere yüksek performans sağlayan bu işlemci, şimdi de Honor Play için kullanılıyor. Kirin 970 sayesinde görüntü renginin düzenlenmesini sağlayan kamera ile göz alıcı fotoğraflar da çekilebiliyor. Bu da Honor Play'in kamerasından da umutlu olabileceğimizi gösterebilir.

3- Oyun Deneyimi

Honor, GPU Turbo teknolojisi ile; Samsung Galaxy S9'a ve iPhone X'a rakip olan, daha fazla kare hızı ile daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sunduğunu söylüyor. Oyun için öncelikli olarak tasarlanmış özellikleri sayesinde; hangi oyunların performans artırmak için optimize edileceğine karar vermek, oyundayken gelen bildirimleri engellemek ya da sanal düğmelerin kapatmak gibi ayarların yapılabilmesine olanak tanıyor.

Ancak GPU Turbo ya da 4D Smart Shock gibi özellikleri kullanabilmek için desteklenen oyun sayısının az olması biraz hayal kırıklığı yaratabilir.

4- Pil Ömrü

3750 mAh'lık pil kapasitesine sahip telefonda oyun oynanırken, GPU Turbo teknolojisi ile pil tüketimi %15'e kadar azaltılabiliyor. Desteklenen oyunları oynadığınız sürece, eşdeğer bir Androin telefondan daha uzun süre oyunu oynamak mümkün.

5- Tasarım

Honor Play, çentikli tasarımı ile ilk bakışta Honor 10'dan farklı görünmüyor. Farklı yerleştirilen parmak izi okuyucusu ve daha düşük seviyeli olan çift lensli kamerası dışında Honor 10'dan tasarım olarak pek farkı yok. Honor 10'un bir amiral gemisi olduğu düşünüldüğünde, Honor Play için oldukça güzel bir tasarım olduğu söylenebilir. Ayrıca bir oyun telefonu olmasına rağmen, tasarımında oyuncu detayları ya da oyun telefonu olduğunu gösteren bir özelliği de bulunmuyor. Ancak farklı desenlerde bir oyun telefonu istiyorsanız Honor Play Edition serisine bakmanızı tavsiye ederiz.