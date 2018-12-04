Qualcomm’un, yeni çıkacak olan amiral gemisi telefonlar için ürettiği Snapdragon 855 işlemcisinin özellikleri belli oldu. İşlemci, daha önce bahsedildiği gibi Snapdragon 8150 olarak adlandırılmayacak.

Benchmark testlerinde elde ettiği yüksek puanlarla dikkat çeken işlemci, 8 çekirdeğe sahip. 8 çekirdekli olması, performansının düşük olacağı ya da piyasadaki 8 çekirdekli modellere benzeyeceği anlamına gelmiyor. Cihazın 1.8 GHz’lik dört çekirdeği, gündelik ve sıradan işlemleri yapmakla yükümlü olacak. Firma, ağır işlerin altından kalkması için ise 2.4 GHz’lik üç çekirdeğe güveniyor. 2.8 GHz olan ve 2.84 GHz’e çıkarılabilen çekirdek ise en zorlu görevleri üstlenmede kullanılacak. Telefonu zorlayacak işlemler yapmıyorsanız da hava atmakta kullanabilirsiniz tabii. Grafik işlemcisi ise Adreno 640 olacak. Ayrıca, Elite Gaming opsiyonu da kullanıcılara sunulacak.

Çipin üstünde bir de Nöral İşlem Birimi bulunuyor. Bu birim, yapay zeka aktivitelerini yönetmekten sorumlu olacak. Böylece, bilgisayarın düzelttiği resimler çekmek ya da gelişmiş hesaplamalar yapmak mümkün olacak. /nm TSMC prosedürüyle üretilen kartta 5G X50 modem de yer alıyor. Böylece cihazın 20 Gbps’ye kadar 5G bağlantı hızı desteklemesi sağlanmış oluyor. Her yerde aynı anda 5G olmayacağını göz önüne alan üretici, X24 adlı 4G LTE modeme de yer vermiş.

Yeni işlemcinin bütün özelliklerinin, hafta sonuna kadar açıklanmış olması bekleniyor. Samsung Galaxy S10 gibi telefonların bu işlemciyi kullanması ve bilgisayar destekli fotoğraf çekimleri yapabilmeleri bekleniyor.