Amsterdam'daki Apple Store mağazası, iPad bataryasının patlaması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Yerel basının aktardığı bilgilere göre bir tamirat sırasında iPad pilinin delindiği ve çalışanların yanmaya başlayan pili, güvenlik için tutulan kum dolu kovaya attıkları ifade edildi. Neyse ki bu hamle sonrasında ateşin etrafa sıçramadığı ancak yayılan duman nedeniyle 3 çalışanın kısa süreli bir sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

Potansiyel olarak açığa çıkan kimyasallar nedeniyle mağaza, itfaiyecilerin alanı havalandırması ve zararlı buharları temizleme çalışmaları için kapatıldı. Apple'ın pil değişimi kampanyasından sonra bu tarz talihsizlikleri Apple Store'larda daha sık görmeye başladık. Apple ise önlem olarak hem İsviçre'deki hem de İspanya'daki depolarını boşaltma kararı aldı.

Amsterdam'da yaşanan olayda olduğu gibi daha önce de neyse ki büyük yaralanmalar görülmedi. Ancak Apple çalışanlarının birkaçının küçük yanıklara maruz kaldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Apple, kullanıcıların bataryalar ile ilgili sorunlar yaşamaları halinde kendileri müdahale etmeden önce derhal Apple Store'lara danışmaları gerektiğini belirtti.