Amsterdam’daki Apple Store’da Silahlı Soygun Alarmı

Akşam saatlerinde Hollanda’nın Amsterdam şehrindeki bir Apple Store’a silahlı bir saldırgan tarafından soygun girişiminde bulunuldu. Saldırganın bazı çalışanları rehin aldığı polis tarafından doğrulandı.

Bugün akşam saatlerinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir Apple Store, silahlı bir saldırgan tarafından soyulmaya çalışıldı. Saldırgan, daha sonra mağazada bulunan çalışanları rehin aldı.

Olayı öğrenen Amsterdam polisi, hemen olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Sokağı tamamen kapatan polisler, soygun ile ilgili bazı detayları da paylaştı.

Haber kanalları olay yerinden canlı yayın yapıyor

Bölgeye Amsterdam polisi dışında ağır silahlı bir polis ekibi, özel timler, SWAT ve bomba imha ekipleri de intikal etti. Amsterdam polisi ise konuyla ilgili olarak “Şu anda silahlı saldırganın mağaza içinde olduğunu doğrulayabiliriz. Çok sayıda ekip durumu kontrol altına almak için olay yerine intikal etti. Operasyonun güvenliği nedeniyle şu anda daha fazla bilgi veremeyiz.” diyerek kısıtlı bir bilgi paylaştı.

Ayrıca pek çok haber kanalı Leidseplein’deki Apple Store’un önünden canlı yayın yaparak gelişmeleri anlık olarak aktarıyor. Mağazanın çevresindeki tüm binaların boşaltıldığı da gelen bilgiler arasında.

Sosyal medyada ise saldırganın bir çalışanı rehin tuttuğu açıkça görünen görüntüler bulunmakta.

Güncelleme: Yerel haber kaynaklarına göre polis, bazı Apple Store çalışanlarının binadan ayrıldıklarını doğruladı. Kaç çalışanın binadan ayrıldığı ya da nasıl ayrıldıkları konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Amsterdam polisinin olay yerine bir helikopter sevk ettiği de gelen bilgiler arasında.

İşte silahlı saldırganın Apple Store çalışanını rehin tuttuğu o görüntüler