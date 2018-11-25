Hollanda Kralı İstanbul'a Gelen Uçağa Pilotluk Yaptı

Geçtiğimiz gün Amsterdam-İstanbul arasındaki seferin pilotu Hollanda Kralı oldu.

22 yıldır Hollandalı havayolu şirketi KLM’nin bazı tarifeli uçuşlarında yardımcı pilot olarak kokpitte yer alan Hollanda Kralı Willem-Alexander en büyük hobisini gerçekleştiriyor. Yolcular başta olmak üzere kamuoyundan sakladığı bu sırrını geçen sene açıklayan Kral Alexander’ın bu gizemli uçuşlarından biri dün Amsterdam-İstanbul seferini yapan KL1613 sefer sayılı uçuşta yaşandı.

131 yolcuyla Schipol Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737-700 tipi uçağın yardımcı pilotu, 51 yaşındaki Hollanda Kralı oldu. Her zaman olduğu gibi kimseye haber vermeyen Hollanda Kralı, ön sıralarda oturan birkaç adet dikkatli yolcu tarafından tanındı. Geriye kalan yolcular olanlardan habersiz seyahatlerine devam ederken kaptan kabinindeki bu sürpriz uçak İstanbul’a indiğinde öğrenildi.

2 saat 50 dakika süren uçuşun ardından 16.45’te Atatürk Havalimanı’na başarıyla iniş yapan uçaktaki yolcular bu sıra dışı uçuşun ardından terminale geçti. Kral da dahil olmak üzere kabin ve kokpit ekibi ise aynı uçakla bu kez İstanbul-Amsterdam seferi için yolcu alımına devam etti.

Belirli bir uçuş eğitimi geçmişine sahip olan Hollanda Kralı bir hobi olarak uçuşlarını gizli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.