Çiftlik Bank benzeri bir yapı olan Anadolu Farm'ın tutuklu kurucusu İsa Karademir, son duruşmada tahliyede edildi. Tutuklu kalınan süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sorgulamanın tutuksuz olarak sürdürülmesine hükmetti. Böylelikle Anadolu Farm davasında tutuklu kimse kalmadı.

Çiftlik Bank'ın popüler olduğu yıllarda kurulan ve Çiftlik Bank Kayseri şubesi olarak da nitelendirilen Anadolu Farm'ın tutuklu kurucusu İsa Karademir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin Mart 2018'de harekete geçerek soruşturma başlattıkları oluşumun tek tutuklusu olan Karademir, gerçekleştirilen son duruşma sonucunda tahliye edildi. Tutuklu olarak kalınan süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, Karademir'in tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.

O dönemlerde hazırlanan iddianameye göre Anadolu Farm kurucuları, Çiftlik Bank benzeri bir oluşum kurmuşlar ve insanlardan yüksek kar vaadiyle para topluyorlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında da ilk etapta 7 kişi gözaltına alınmış, daha sonra soruşturmanın kapsamı genişlemişti. Toplamda 42 sanığı olan yargılama sürecinin tek tutuklusu ise İsa Karademir'di. Son duruşmada, o da serbest bırakıldı.

Yargılama süreci devam ediyor

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya devam eden İsa Karademir, bundan sonraki süreçte tutuksuz olarak yargılanacak. Hakkında yurt dışı yasağı uygulanan Karademir, katıldığı son duruşmada kimseyi dolandırmak gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı. Önceki duruşmalarda da aynı şeyleri söyleyen Karademir, beraatini istemiş olsa da böyle bir şey olmadı. Mahkeme, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Anadolu Farm davası kapsamında hazırlanmış olan 278 sayfalık dev bir iddianame yer alıyor. Bir tanesi kaçak olan ve 41 kişinin sorgulandığı davanın ilk günlerinde, 7 kişinin tutuklanmasına karar verilmişti. Bunlardan 6 tanesi de önceki duruşmalarda tahliye edilmiş ve İsa Karademir, tek tutuklu haline gelmişti. Bundan sonra neler yaşanacağını zaman gösterecek.