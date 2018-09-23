Anadolu Isuzu, yeni ticari araçlarını Hannover'da sergiledi. Sergilenen araçlar arasında en çok dikkat çeken ise tamamen elektrikli kamyon NPR 10 EV oldu.

Türkiye'nin kısmen yerli üreticisi Anadolu Isuzu, IAA Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı'nda 6 yeni aracını tanıttı. Türkiye'de üretilen ilk tamamen elektrikli kamyon NPR 10 EV'nin global lansmanını gerçekleştiren marka; Citiport 18, Citiport 12 HyPer, Novociti Life Premium, Visigo HyPer ve Turquoise araçlarını da fuarda görücüye çıkardı.

Citiport serisi otobüsler ve diğer araçlar da oldukça ilgi çekse de Türk mühendisler tarafından geliştirilen NPR 10 EV, fuarda en çok ilgi gören ticari araçlardan biri oldu. %100 elektrikli kamyon NPR 10 EV'nin tüm Ar-Ge, tasarım ve üretim aşamaları Anadolu Isuzu tarafından gerçekleştirildi. Elektrikli motor konusunda Aselsan ile çalışmayı tercih eden Anadolu Isuzu, akü tarafında ise bir başka Türk markası olan Altınay ile iş birliğine gitti.

4 milyon dolarlık yatırım sonucu geliştirilen araç, AC şarj ünitesiyle 4 saatte tam şarj olurken DC şarj ünitesiyle bu süre 30 dakikaya kadar iniyor. Anadolu Isuzu'nun elektrikli araç yelpazesinin ilk ürünü olan NPR 10 EV, tam şarj ile 110 km mesafe katedebiliyor. 6.6 ton yük taşıma kapasitesine sahip araç, 335 beygir gücünde ve 1500 Nm tork değerine sahip Aselsan imzalı elektrik motorundan güç alıyor. Aracın ayrıca 228 BG ve 1300 Nm tork değerlerinde bir versiyonu da bulunuyor.