Araç Sahipleri, Pencil 2'lerde İlginç Bir Sorun Yaşıyorlar

Apple Pencil 2 kullanıcıları, araçlarında bulunan anahtarsız giriş özelliğinin çalışmadığını, araç kilidinin açılmakta zorlandığını belirttiler. Apple konu ile ilgili açıklamalarla bulundu

Apple, ürettiği ikinci nesil Pencil ürünlerinde garip bir sorunla karşı karşıya kaldı. Birinci nesle göre geliştirilmiş olarak gelen Pencil 2, bilindiği üzere iPad Pro için özel olarak 2018 sonlarında üretildi ve Türkiye'de yaklaşık 1.000 TL'ye satılıyor.

Bilindiği üzere Pencil 2'ler iPad Pro ile otomatik şarj desteğine sahip. Mıknatıslar yardımıyla iPad Pro üzerine yapışan Pencil 2, otomatik olarak şarj oluyor. Fakat bu özellik, bir şekilde arabaların uzaktan kumandaları ile çakışma yaşıyor. Şarj halinde gelen Pencil 2, arabaların kilitlerinin otomatik olarak açılmasını engelliyor. Yapılan açıklamalara göre iPad Pro ve Pencil 2'nin arasında bulunan parazitin, arabalara ait uzaktan kumandaların çalışmasını engellediği belirtiliyor ve şu an için Pencil 2'nin iPad Pro'dan uzak tutulması tavsiye ediliyor. Uzaklık konusunda ise belirli bir mesafe verilmemiş. Sorunun ise Pencil 2'nin şarjı tamamen bittiğinde yaşanmayacağı belirtiliyor.

Apple tarafından konuyla ilgili nasıl bir çalışmanın yürütüldüğü henüz bilinmiyor. Sorunun resmi kaynaklardan açıklanması ise kullanıcılar için en azından problemin nereden kaynaklandığını anlamalarını sağlıyor.