Dünyadaki en aktif yanardağlar arasında yer alan Endonezya’nın Cava Adası’nın batı yakasındaki Anak Krakatau yanardağı, geçtiğimiz günlerde yeniden patladı. Yanardağın etrafa saçtığı kül ve dumanların ürkütücü videosu yayınlandı.

Endonezya’nın Cava Adası’nın batı yakasında bulunan Anak Krakatau yanardağı, 10 Nisan’da yeniden patladı. Yanardağın faaliyeti o günden beri devam ediyor. Patlayan yanardağdan kül ve duman bulutları de haliyle etrafa yayılmaya devam ediyor.

Volcana Disvovery, Anak Krakatau yanardağının patlamasının hızlandırılmış görüntülerini paylaştı. Yaklaşık 1:30 dakika olan görüntülerde yanardağdan etrafa saçılan lavlar ve gökyüzüne yayılan kül ve duman bulutu görünüyor.

Küllerle beraber su buharı da gökyüzüne yükseliyor

10 Nisan’dan beri aktif olan yanardağın patlamaları hala devam ediyor. Salı günü konuyla ilgili yapılan açıklamada yanardağın küçük patlamalarının dahi çok fazla kül ve duman yaydığı açıklanmıştı. NASA’nın Dünya Gözlemevi tarafından paylaşılan uydu görüntülerinde yanardağın zirvesinden yayılan kül bulutu rahatlıkla görülebiliyor.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde volkan uzmanı olarak görevine devam eden Verity J.Flower, volkandan yayılan kül bulutlarının kat ettiği mesafeyi ölçmek ve buluttaki parçacıkların şeklini, boyutunu ve ışık özelliklerini gözlemlemek adına NASA’nın Terra uydusunun MISR sensörünün kullanıldığını açıkladı.

Yanardağdan yayılan bulutun renginin beyaz olması, bulutun su buharı ve gazlardan oluştuğunu gösterirken, kabarık şekil bulutun küçük yansıtıcı parçacıklardan meydana geldiğini gösteriyor. Gri ve kahverengi bulutlar ise koyu kül parçacıklarından oluşur.

NASA araştırmacısı Flower, yanardağdan yayılan ağır kül parçacıklarının yüksek irtifalara ulaşmayacağını ve yüzeye yakın rüzgarlarla kuzeye taşınacağını açıkladı. Flower, su buharından oluşan beyaz bulutların ise atmosfere yükseleceğini ve hızlıca yoğunlaşacağını söyledi.

Yanardağ, Endonezya tarihindeki felaketlerin bir kısmından sorumlu

Anak Krakatau yanardağı, Endonezya tarihindeki yıkıcı felaketlerin bir kısmından tek başına sorumlu. Java ve Sumatra arasındaki Sunda Boğazı’nın yakınında yer alan yanardağ, son 2000 yılda 50’den fazla kez patladı. Volkan son olarak 2018 yılında patladı ve ölümcül bir tsunaminin meydana gelmesini neden oldu. Tsunami nedeniyle yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Endonezya Enerji ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı’ndan Anak Krakatau’nun patlaması ile ilgili yapılan açıklamada patlamanın herhangi bir risk doğurmayacağı açıklandı. Lav akışı ve kül yağmuru, 2 kilometre yarıçaplı bir alana yayılmış olmakla beraber uzmanlar risk düzeyinin 4 ölçek üzerinden 2 olduğunu belirtiyorlar.

Anak Krakatau'nun hızlandırılmış videosu: