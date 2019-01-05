2019 iPhone'ların USB-C'ye Sahip Olabileceği Söyleniyor

Apple'ın 2019 yılında tanıtacağı yeni iPhone modelleri hakkında yeni bilgiler açığa çıktı.

Apple'ın son yıllarda iPhone tasarımında değişikliğe gitmediğini biliyoruz ve daha önce ortaya çıkan bilgilere Apple, bu tasarımını 2019 yılında tanıtacağı ve piyasaya süreceği iPhone modellerinde de koruyacak. Analistlerden gelen yeni bilgilere göre Apple'ın 2019 iPhone modelleri USB-C girişine ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

Araştırma kuruluşu Atherton Research'ün Başkan Yardımcısı ve Baş Analisti Jean Baptiste Su, 2019 yılında üretilecek iPhone modellerinin USB-C girişine ve ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacağını söyledi. Ortaya çıkan başka söylentilere göre Apple, 2019 yılı iPhone modellerindeki çentiği de küçültme çalışmaları üzerinde çalışıyor.

Apple'ın iPhone modellerinde bir yenilik yaparak TrueDepth kamerayı, yeni akıllı telefonlarının arkasında da ekleyebileceği veya arka tarafta daha ucuza mâl olan ToF (mesafe ölçer sensör) kamera kullanabileceği düşünülüyor. Apple'ın geçen sene itibariyle iPad Pro'da Lightning portundan vazgeçerek USB-C portuna geçiş yapması, bu yıl tanııtılacak iPhone'larda da aynı olayın gerçekleşebileceğini gözler önüne seriyor zirâ USB-C girişi ile iPhone kullanıcıları, aksesuar bulma konusunda oldukça rahatlayacak.