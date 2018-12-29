Steve Jobs’un orijinal iPhone’u tanıtmasından bu yana ilk kez böyle bir talep azlığı ile karşılaşan Apple’ın, 2019’un 2. mali çeyreğinde XS Max üretimini yarı yarıya azaltabilir.

Apple için işlerin yolunda gittiğini söylemek pek mümkün değil. Talepteki azalma nedeniyle iPhone XR ve iPhone XS modellerinde indirime giden firma, eski telefonlarını getirenlere de ciddi indirimler sağlayarak talebi arttırmaya çalışıyor.

iPhone XS Max, firmanın şu anda amiral gemisi telefonu konumunda bulunuyor. City Research’ün araştırmasına göre telefon da satışlardaki yavaşlamadan nasibini almış durumda. Bu nedenle de 2019 yılının ikinci mali çeyreğinde iPhone XS Max üretimi %48 oranında azaltılacak. Apple’ın mali yılı 1 Ekim’de başladığı için firmanın ikinci çeyrek diyerek adlandırdığı zaman aralığı, Ocak’tan Mart’a kadar olan dönemi kapsıyor.

Daha önceki tahminlerde 50 milyon iPhone üretileceği öngörülürken, şimdi beklenen rakam ise 45 milyon olarak açıklandı. Kesinti ise genellikle iPhone XS Max için yapılacak. Bu telefonun üretimi yaklaşık olarak yarı yarıya azaltılabilir.