iPhone XR, iPhone 8'den %50 Daha Fazla Satılacak

Yapılan araştırmalar sonucu iPhone XR'ın iPhone 8'den %50 daha fazla satış yapacağı sonucuna varıldı.

Bu cuma ön sipariş verenlere gönderilmeye başlanacak olan iPhone XR, kullanıcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Zirâ diğer rakiplerinin bütçe modellerine göre üstün özelliklere ve şık görünüme sahip olan XR oldukça alımlı duruyor. Guggenheim Menkul Değerler için analist olarak görev yapan Robert Cihra'ya göre; iPhone XR'ın en ucuz iPhone modeli olması ve LCD bir ekrana sahip olması, eski iPhone modellerine sahip beyaz yakalıların ilgisini çekecek.

Analist Robert Cihra aynı zamanda iPhone XR'ın, 2018'in son çeyreğinde bütün iPhone modellerinin satışları arasında %40'lık yer edineceğini belirtiyor. iPhone XR'ın iPhone 8'in geçen yılın 4. çeyreğinde elde ettiği satış sayısınından %50 daha fazla satış yapacağını tahmin ediyor.

iPhone XR sırasıyla; kırmızı, sarı, beyaz, mercan, siyah ve mavi olmak üzere toplam 6 renk seçeneğine sahip olacak. Arka tarafında iPhone Xs ve iPhone Xs Max'den farklı olarak tek kamera bulunduracak iPhone XR'ın yine de onlardan daha fazla satış rakamına ulaşacağı tahmin edilmekte. Zirâ bütçe telefonu olarak lanse edilen telefon, birçok kesimden kullanıcıyı kendine çekmekte.