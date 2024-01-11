Erişim engelleriyle gündemde olan Ekşi Sözlük'ten konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamaya göre Anayasa Mahkemesi, kararın ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar verdi.

Türkiye’nin en popüler internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük, son zamanlarda getirilen erişim engelleriyle gündemdeydi. Platform, 2023 boyunca bu tarz kararlarla karşılaşmıştı ve farklı adreslerle kullanıcılarına erişim imkânı tanımıştı. Son olarak 4 Ocak’ta ise mobil uygulamalara engel getirilmişti.

Bugün ise platformdan önemli bir açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, mahkemenin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği ifade edildi. Kararın yeniden yargılanacağı de eklendi. Yani “eksisozluk.com”a yeniden erişim sağlanması için hâkimlikten yeni karar gelmesi beklenecek.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklama:

“Merhaba,

Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla ‘eksisozluk.com’a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştuk.

Bugün, Anayasa Mahkemesinin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karar bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellenmesi kararının Anayasa’nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlaliniin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com’a yeniden erişim sağlanması için hâkimliğin karar vermesini bekliyoruz.

Mücadelemizi hukuk ve adalete olan inancımızı kaybetmeksizin sürdürdük. Anayasa Mahkemesinin kararı inancımızı güçlendirdi. Bu zorlu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz.

Her zaman olduğu gibi ifade özgürlüğünü yaşatmak ve korumak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Ekşi Sözlük'te yaşananlar için: