Google'ın yeni Pixel cihazlarının isimleri, geçtiğimiz yıl ortaya çıkmış, cihazların isimlerinin “Bonito” ve “Sargo” olacağı belirtilmişti. Google Pixel 3 Lite'ın kod adı olduğu düşünülen Google Sargo, dün Geekbench'te karşımıza çıktı.

Google Pixel 4 model ismiyle Geekbench'te görüntülenen "Sargo", Android 10.0 işletim sistemiyle test edildi. 2 GB RAM'e sahip olduğu görüntülenen cihazın tek çekirdek skorunun 744, çoklu çekirdek skorunun 3201 olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Google ARcore cihazları listesinden aşina olduğumuz "Sargo" ve "Bonito" kod adlı cihazların, hangi modellere karşılık geleceği hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Pixel 3 Lite ve Pixel 3 Lite XL'in kod adları olduğu düşünülen iki ismin, Pixel 4 ve Pixel 4 XL’e ait olabileceği de söylenmişti. "Bonito"nun Google Pixel 3a XL model ismiyle Geekbench'te görüntülenmesiyle "Sargo" modeli hakkındaki spekülasyonların sayısı giderek artmıştı.

2 GB RAM ile karşımıza çıkan bu cihaz, Pixel 4'ün düşük donanıma sahip bir alt modeli olabilir. Her yıl yeni Android sürümünün tanıtıldığı Google I/O konferansı, tüm bu kafa karışıklığını giderecek açıklamalara ev sahipliği yapabilir. 7 Mayıs'ta düzenlenecek konferans için biraz daha beklememiz gerekiyor.