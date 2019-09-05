Android 10 Kullanıcıları Büyük Bir Sorunla Karşı Karşıya

Google Pixel telefonlarında Android 10 kullanan kullanıcılar, Google'ın forumlarında yayınlanan ve birkaç kullanıcı tarafından dile getirilen büyük bir sorun yaşıyor. Forumlardaki yazıya göre Android 10'un yeni sürümü telefon sensörlerinin düzgün çalışmamasına yol açıyor.

Google, birkaç gün önce dört Pixel neslinin hepsine Android 10'un son sürümünü dağıttı ancak yazılım güncellemesinin, Pixel kullanıcılarının beklediği pürüzsüz bir deneyimden oldukça uzak olduğu belirtiliyor. Bu haftanın başlarında, birkaç Pixel modelinin güncelleme sırasında önyükleme ekranında donduğu, bu durumun da birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürdüğü ortaya çıkmıştı. Sorunun çözümü için ise telefonun önyükleme ekranından çıkmasını veya Android 9'a indirmesini beklemeniz ve daha sonra güncellemeyi denemeniz gerekiyordu.

Görünüşe göre Android 10 kullanan Pixel kullanıcılarının yaşayacağı tek can sıkıcı sorun bu değil. Android 10’un şu anki sürümü Pixel telefonlardaki sensörlerin işlevlerini devre dışı bırakıyor. Sorunun ise hâlâ bir çözümü bulunabilmiş değil.

Google’ın forumunda paylaşılan bir yazıya göre Android 10’un gelmesiyle Pixel telefonlarındaki otomatik döndürme, otomatik parlaklık ve tuş kilidini açmak için iki kez dokunma fonksiyonları çalışmıyor. Kullanıcı, telefonuna Android Pie yüklediği zaman sensörlerin tekrar çalıştığını ancak Android 10’u nasıl yüklerse yüklesin çalışmadığını bildiriyor.

Sorunu neredeyse tüm Pixel kullanıcıları yaşıyor:

Forumda paylaşılan yazının altına aynı sorunu yaşayan kullanıcılar tarafından da yorum geldi. Yaşanan sorun yalnızca Google’ın forumlarında değil, internetteki birçok teknoloji forumunda da konuşulan bir konu hâline gelmiş durumda.

Sorun için ise henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Ne kullanıcılar ne de geliştiriciler sorunu gidermeye yönelik kesin bir çözüm bulamıyorlar. Dolayısıyla eğer sorunu yaşayanlardan biriyseniz şu anlık yapabileceğiniz tek şey bir önceki Android sürümlerinden birine dönüş yapmak olacaktır. Android 9 ya da Android 10’un beta sürümü işinizi görecektir. Umarız ki Google, yakın zamanda bu soruna bir çözüm bulur.