Google, Android 10'un dağıtım hızına dair bir istatistik paylaştı. Paylaşılan bu istatistik, Android 10'un bugüne kadar görülmemiş bir hızla telefonlara ulaştığını gösteriyor. Öyle ki Android 10, piyasaya sürülmesinin üzerinden 5 ay geçtikten sonra 100 milyondan fazla cihaza ulaşmıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıl eylül ayında Android ekosisteminin son işletim sistemi olan Android 10'u kullanıcıların hizmetine sundu. Google'ın açıklamalarından sonra da teknoloji üreticileri, birbirlerinin peşi sıra bu işletim sistemini müşterilerine dağıtmaya başladılar. Google tarafından yapılan son açıklamalarsa, Android 10'un beklentileri aşan bir hızla benimsendiğini gösteriyor.

Google bugün yayımladığı bir istatistikle, Android 10'un cihazlara yayılma hızını açıkladı. Yapılan açıklamalar, şirket için fazlasıyla önemli görünüyor. Çünkü bugüne kadar piyasaya sürülmüş olan herhangi bir Android işletim sistemi, Android 10 kadar hızlı bir şekilde dağıtılmamıştı. Google'a göre Android 10'un dağıtım hızı, en büyük rakibi olan Android 9 Pie'dan bile yüzde 28 oranında daha hızlı gerçekleşti.

İşte Google'ın açıkladığı o istatistik

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android 10, eylül ayında duyurulduktan sonraki 5 aylık süreçte 100 milyondan fazla cihaza kuruldu. Android 9 Pie'dan önceki sürümlerde 100 milyon cihaza ulaşmak yaklaşık 1 yıl sürmüştü. Android 9 Pie'da ise bu süre, yaklaşık olarak 7 ay sürmüştü. Android 10'daki 5 aylık süreç ise Google için bir rekor niteliğinde.

Google tarafından paylaşılan bu istatistiğin çok önemli olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bundan daha da önemli olan bir konunun olduğunu açıkça belirtmek gerekiyor. Bu konu, Android ekosistemindeki cihazların yüzde kaçının Android 10 ile çalışıyor olduğu. Yani evet, Android 10 bugüne kadar görülmemiş bir hızla dağıtıldı ve kullanıcılar tarafından da benimsendi ancak bu ekosistemdeki cihazların kaçı bu işletim sistemine sahip?

Aslına bakacak olursak Google, Android 9 Pie için de bugün yayımladığı gibi bir istatistik yayımlamıştı. Hatta o dönemlerde yapılan açıklamalarda Android 9 Pie işletim sisteminin, Android ekosistemindeki tüm cihazların yüzde 22.6'sında yüklü olduğunu açıkladı. Şirket, bu açıklamanın ardından da bir daha bu detayın verilmeyeceğini ortaya koydu. Yani Android 10 ve sonraki sürümlerde ekosistemdeki cihazların yüzde kaçında son işletim sisteminin kullanıldığını bilemeyeceğiz.

Olaya Apple cephesinden baktığımızda ise işlerin biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü Apple, yaptığı son açıklamalarda piyasadaki iPhone'ların yüzde 81'inin iOS 13 ile çalıştığını belirtti. Ancak iOS ekosistemindeki cihazların sayısı ile Android ekosistemini kıyasladığımız zaman ortaya çok büyük bir farkın çıktığını unutmamak gerekiyor.