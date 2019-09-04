Android'in son sürümü olan Android 10, birçok önemli özelliği de beraberinde getirdi. Kullanıcılar şu an için hangi özelliklerin en yararlıları olduğuna dair deneysel bir süreç içerisinde bulunsa da Google, en önemli gördüğü 10 özelliği kendi blogunda paylaştı.

Google, geçtiğimiz gün kendi blogunda Android'in en yeni sürümü Android 10 hakkında bilmeniz gereken 10 maddeyi listeledi. Mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke'ün kaleme aldığı blog yazısı, kullanıcıların aklına takılan birçok konuyu açıklığa kavuşturacak türden oldu. Yazı içerisinde katlanabilir telefonları ve 5G teknolojisini destekleyen bir işletim sistemi ortaya koyduklarından bahseden Burke, gizlilik ve güvenlik açısından neredeyse 50 farklı şeyin değiştiğini de belirtti. Android 10'un verileriniz üzerinde daha iyi bir koruma, şeffaflık ve kontrol sağladığını belirten Burke, özellikleri şu şekilde sıraladı. Daha basit, daha akıllı ve daha yardımsever Smart Reply artık eylem önerilerinde de bulunuyor. Biri size bir adresin ya da YouTube videosunun içinde bulunduğu bir mesaj gönderdiği zaman bu adresi Google Haritalar'da açabilir ya da videoyu YouTube üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Kopyalama ve yapıştırma işlemlerine gerek yok. Ayrıca Smart Reply artık tüm favori mesajlaşma uygulamalarınızda da çalışabiliyor. Karanlık Tema ile birlikte karanlık tarafı seçin. Tüm telefonunuz ya da Fotoğraflar ve Takvim gibi belirli uygulamalar için Karanlık Tema'yı seçebilirsiniz. Karanlık Tema, gözlerinizin yanı sıra piliniz için de yararlı olacak. Yeni hareket navigasyonları sayesinde uçtan uca ekranın avantajlarından yararlanın. Basit kaydırmalar sayesinde geri gidebilir, ana ekrana kaydırabilir ve görevler arasında hızlı geçişler yapabilirsiniz. Buna alıştıktan sonra görülebilir navigasyon düğmelerine geçmek istemeyeceksiniz. Live Caption, tek bir dokunmayla birlikte otomatik olarak videoları, podcast'leri ve sesli mesajları herhangi bir uygulama üzerinden kaydedebilecek. Live Caption, Pixel'le başlayarak bu sonbaharda kullanılabilir olacak. Emrinize amade yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri Konum verilerinizi yalnızca uygulamaları kullanırken paylaşmayı seçebilirsiniz. Aktif olarak kullanmadığınız bir uygulama konum verilerinize erişmek istediği zaman da bildirim alacaksınız. Bu sayede konum bilginizi paylaşmaya devam edip etmemek size kalacak. Ayarlar kısmındaki yeni Gizlilik bölümü içerisinde 'Web ve Uygulama Etkinlikleri' ve 'Reklam Ayarları' gibi önemli kontrolleri tek bir yerde bulabileceksiniz. Google Play sistem güncellemeleriyle birlikte önemli güvenlik ve gizlilik düzenlemeleri, uygulamalarınızda olduğu gibi Google Play tarafından telefonunuza gönderilecek. Başka bir deyişle bu gelişmeleri bir sonraki işletim sistemi güncellemesini beklemeden, hazır oldukları an edinebiliyorsunuz. Teknoloji ve aileniz arasındaki doğru dengeyi yakalayın Bildirimlerin size nerede ve ne zaman gönderileceği konusunda çok daha geniş bir kontrole sahip olacaksınız. Bildirimleri 'Sessiz' olarak işaretleyin ve bir daha kilit ekranınızda görünmesin ya da ses çıkarmasın. Bu sayede yalnızca istediğiniz zaman bildirim alın. Family Link, Dijital Denge uygulamasının ayarları altında, Android 9 ya da Android 10 kullanan her cihazın bir parçası. Ebeveynler bu araçları kullanarak günlük telefon kullanım zamanları, cihaz için uyku zamanı, belirli uygulamalarda zaman sınırı gibi birçok sınırlamayı getirebilecek. Aynı zamanda çocuklarının cihazlarına indirdiği uygulamaları görmenin yanı sıra bu uygulamaları kullanım sürelerini de takip edebilecekler. Odaklanmak istiyorsunuz ancak telefonunuzu kapatmak istemiyor musunuz? Dijital Denge uygulaması sizin için Odak modunu getiriyor. Dikkat dağıtıcı olduğunu düşündüğünüz uygulamaları seçin ve siz Odak modundan çıkana kadar bu uygulamalar sessizde kalsın.

Kaynak : https://blog.google/products/android/android-10/

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