Android 11, 4 GB'lik Video Çekim Sınırını Ortadan Kaldıracak

Ortaya çıkan yeni bir rapor, Android 11'in çok önemli bir özellik sunacağını ortaya koyuyor. Söz konusu özellik, Android işletim sistemli akıllı telefonların, 4 GB'den daha da büyük ve tek parça videolar çekebilmesine yardımcı olacak. Özelliğin Android 11 ile sunulması bekleniyor.

Akıllı telefonların kullanımı her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ve akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte de kullanıcıların, akıllı telefonlardan beklentilerini değişiyor. Çok değil, birkaç sene önce microSD kartların ne kadar yaygın ürünler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak günümüzde piyasaya sürülen özellikle de Android işletim sistemli telefonlar, depolama sorununu neredeyse ortadan kaldırmış ve microSD kartlara olan gereksinimi azaltmış durumdalar.

Akıllı telefon sektörü, 2019 yılında en çok kameralara önem verdi. Şirketler, ürettikleri yeni modellerde daha çok sayıda ve daha yüksek çözünürlükte kameralar kullandılar. Artık özellikle de amiral gemisi telefonlar, en az 3'lü arka kamera kurulumuna sahip oluyor ve bu akıllı telefonların ana arka kamerası, 48 MP'nin altına neredeyse hiç düşmüyor. Bu durum, beraberinde daha büyük boyutlardaki dosyaları da getiriyor.

Android işletim sistemini kullanan telefonlarda video çekimleri ve bu çekimlerin kaydedilmesi; MediaMuxer ve MPEG4Writer ismindeki iki kök yazılım aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak bu kök yazılımlar, video kayıtlarını 4 GB ile sınırlıyor. Yani boyutu 4 GB'tan daha da yüksek olan bir video çekimi yapmak mümkün değil. Bu durum, yıllar öncesinin akıllı telefonlarında kabul edilebilir. Çünkü bundan yıllar önce, bir akıllı telefonun hafızası zatan 8 GB veya 16 GB kadar oluyordu.

Günümüzde üretilen akıllı telefonlar için 4 GB'lık limit, elbette olması gereken bir şey değil. Çünkü kullanıcılar, zaman zaman daha büyük boyutlarda videolar çekmek istiyorlar. Hatta bu yıl, bazı şarkılara ait kliplerin sadece bir akıllı telefon kullanılarak çekildiğini gördük. Dolayısı ile büyük boyutlarda video dosyaları oluşturmak artık hiç de zor değil.

Ortaya çıkan bir rapor, Android geliştiricilerin bu konuya parmak bastığını ve kök yazılımlarda güncellemeye gittiğini gösteriyor. Hatta Google ekibi, güncellediği kök yazılımlarla ilgili bir de test yapmış ve 32 GB boyutlu bir video çekmiş. Bu video, yeni kök yazılımlar sayesinde tek bir parça halinde kaydedilmiş. Devrim niteliğinde olan bu yeni özelliğin, Android 11'le birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Görünen o ki Google, özellikle de gelişen kamera sensörü teknolojileriyle ortaya çıkan bir sorunun üstesinden gelmiş durumda. Ancak elbette bu durum, doğrulanmamış bir rapor aracılığıyla bildiriliyor. Google yetkililerinin, kısa bir süre içerisinde bir açıklama yapıp, bu sorunu giderdiklerini resmi olarak duyurlamaları da gerekiyor. Üstelik tüketiciler, böyle bir özelliğe zaten ihtiyaç duyuyorlar ve kullanmak istiyorlar. Yani Android 11, bu özelliği mutlaka kullanıcılara sunmalı.