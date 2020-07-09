Android 11'in İkinci Beta Sürümü Yayınlandı: İşte Yenilikler

Google, büyük bir heyecanla beklenen Android 11'in ikinci beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan beta sürüm, 10'dan fazla yeni özellik getiriyor. Ayrıca bu beta sürümde platform kararlılığı da elde edilmiş durumda. Platform kararlılığı, özellikle de geliştiricilerin işlerini kolaylaştıracak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bir süredir yeni mobil işletim sistemi Android 11 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirket, kısa bir süre önce de Android 11'in ilk beta sürümünü yayınladı. Yayınlanan beta sürüm, Android 11'in yeni özelliklerini gözler önüne sermeye yetmişti. İlk aşamayı tamamlayan şirket şimdi de Android 11'in ikinci beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürüm, Android 11'in neler sunacağına dair yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.

Android 11'in ikinci beta sürümü, pek çok yeni özellikle birlikte geldi. Ayrıca Android 11'in ikinci beta sürümü, platform kararlılığını da kullanıcılara sunuyor. Yani Google'a göre bu beta sürüm, kararlılık testlerinin tümünü geçmiş durumda. Dolayısıyla Android 11'in ilk kararlı sürümünün Android 11'in ikinci beta sürümüyle neredeyse aynı performansta olacağını açıkça ifade edebiliriz. Peki yeni beta sürümle kullanıcılara ne gibi yeni özellikler sunuluyor?

Android 11'in ikinci betasındaki yeni özelliklere geçmeden önce platform kararlılığını biraz daha açalım. Öyle ki bu durum, kullanıcılar için çökme ve donma gibi sorunları azaltıyor. Ayrıca geliştiriciler, platform kararlılığı sayesinde mobil uygulamalarını Android 11'le uyumlu hale getirebiliyorlar. Yani bugünden sonra yapılacak olan çalışmalar ve güncellemeler, Android 11'le büyük oranda uyumlu olacak ve bu da geliştiricilerin işlerini bir hayli kolaylaştıracak.

Android 11'in ikinci betasında yer alan ikinci özelliklere detaylı bir şekilde değinilmedi. Ancak 9to5Google ekibi tarafından yapılan çalışmalar, Android 11'in ikinci sürümüyle gelen yenilikleri ortaya çıkardı. Buna göre Android 11'in ikinci beta sürümünde küçüklü büyüklü ondan fazla yeni özellik var. Dilerseniz hemen bu özelliklere detaylı bir şekilde bakalım:

İşte Android 11 ikinci beta sürümle birlikte gelen yenilikler