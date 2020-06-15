Android 11'de Kullanıcı Deneyimini İyileştirecek 5 Özellik

11 Haziran'da yayınlanan Android 11'in ilk beta sürümü, işletim sisteminin yeni özelliklerini ortaya koyuyor. Bu yazımızda sizlere, Android 11'de yer alan ve kullanıcı deneyimine odaklanan en dikkat çekici 5 özellikten bahsedeceğiz.

Android kullanıcılarının gözü kulağı şu sıralar Google'ın üzerinde. Çünkü şirket, 11 Haziran'da Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 11'in ilk beta sürümünü yayınladı ve beta sürüm ile birlikte yeni işletim sistemi sürümünün akıllı telefonlara hangi özellikleri getireceği gün yüzüne çıkmaya başladı.

Google, 3 Haziran'da "Android Geliştirici Konferansı" isimli bir etkinlik düzenleyecekti ve bu etkinlik kapsamında Android 11'i tanıtacaktı. Ancak ABD'de patlak veren iç huzursuzluk, Google'ın bu etkinliği ertelemesine yol açtı. Hal böyle olunca da Android 11'in tüm yeniliklerini bir kalemde göremedik. Şimdi ise sizlere, bugüne kadar ortaya çıkan ve kullanıcı deneyimine odaklanan en dikkat çekici 5 Android 11 özelliğinden bahsedeceğiz.

Daha derli toplu bildirim menüsü

Android işletim sisteminin bildirim menüsü daima tasarımıyla tartışmalara konu olmuştur ve Android 11, şu ana kadar gelmiş belki de en iyi bildirim menüsünü sunmayı vadediyor.

Android 11'le birlikte kullanıcılara konuşma balonları geliyor. Bu sayede kullanıcılar, kendilerine gelen mesajları baloncuk şeklindeki bildirimlerde görebilecekler. Üstelik bu bildirimler hareketli bir yapıya sahip olacak ve kullanıcılar, diledikleri takdirde bu bildirimlere cevap verecek ya da bildirimi kaldırabilecekler. Bununla birlikte mesaj bildirimleri bildirim menüsünde öncelikli olarak gösterilecek.

Bildirim menüsüne entegre edilen müzik kontrol çubuğu

Android 11, hızlı ayarlar menüsünde müzik kontrolünü yapmanızı sağlayacak bir kontrol çubuğu getiriyor. Üstelik bu kontrol çubuğunda müziğin hangi cihazda oynatılacağı da seçilebilecek.

Uygulama izinlerine "sadece bir kez" seçeneği geliyor

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte cihazların güvenliği kritik bir önem arz eder hale geldi. Bunu görmezden gelmeyen Google mühendisleri, Android 11'in güvenliğini de iyileştirecekler. Öyle ki herhangi bir uygulamaya artık mikrofon ya da kamera kullanımı için "sadece bir kez" izin verebileceksiniz. Böylece nadiren kullandığınız uygulamalar sürekli olarak donanımlarınıza erişim iznine sahip olmayacaklar.

Google Keyboard artık daha işlevsel

Android 11'de Google Keyboard kullanımı daha da kolaylaşacak. Çünkü Google, Google Keyboard'un otomatik doldurma işlevini yeniden ayarlıyor. Android 11, söz konusu özelliği iyileştiriyor ve bundan sonra kullanıcılar, aldıkları tavsiyeleri manuel olarak seçmekle uğraşmayacaklar. Çünkü Android 11; doğrulama kodu, adres ve şifre gibi detayları otomatik olarak girecek.

Ekran görüntüsü almak artık çok daha kolay

Akıllı telefon kullanıcıları, zaman zaman ekranlarının görüntülerini almak zorunda kalabiliyorlar. Bir ekran görüntüsü alan kullanıcı, eskiden bildirim menüsünde bu ekran görüntüsü ile ilgili detaylara ulaşıyorlardı. Android 11'de ise bu durum değişecek ve ekranın sol altında ufak bir bölüm açılacak. Kullanıcılar, bu küçük bölüm aracılığıyla ekran görüntülerini düzenleyecek ya da paylaşabilecekler.