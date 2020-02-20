Android 11, Müzik Çaları Hızlı Ayarlar Menüsüne Taşıyacak

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi Android 11'in bir özelliği daha ortaya çıktı. Geliştiriciler tarafından ortaya çıkarılan özellik, Android 11'in yeni bir müzik kontrol paneline sahip olacağını gösteriyor. Bu panel, Hızlı Ayarlar menüsüne eklenecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından piyasaya sürülen Android işletim sistemi, bugün akıllı telefon sektörünün hakimi konumunda. Bugün pek çok akıllı telefon üreticisi, Google tarafından yayınlanan Android işletim sistemini ya doğrudan ya da özelleştirerek müşterilerinin hizmetine sunuyor. Şu an için güncel olarak Android 10 kullanılırken yaz aylarında Google, Android 11'i tüketicilerin beğenisine sunacak.

Pek çok kullanıcı, henüz Android 10'a bile sahip olamadı. Ancak Google, çoktan Android 11 ile ilgili çalışmalarını başlattı ve geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise Google'ın, Android 11'le birlikte tüketicilere yeni bir müzik kontrol bölümü sunacağını gösteriyor.

Android 11 hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için faydalı özelliklerle gelecekler. Bugüne dek ortaya çıkan bilgilere göre tüketiciler, Android 11'de daha güvenli ve gizliliği daha fazla önemseyen bir işletim sistemi ile karşılaşacaklar. Ancak Google'ın yapacağı geliştirmeler bu kadarla sınırlı kalmayacak. Android 11'in arayüzünde de bazı belirgin değişikliklerin olacağını da açıkça söyleyebiliriz. Android 11'le sunulacak müzik kontrol paneli de bu değişikliklerden bir tanesi olacak.

Google tarafından hazırlanan ve Android 11'le tüketicilerin hizmetine sunulacak olan yeni müzik kontrol paneli, Hızlı Ayarlar bölümüne eklenecek. Böylelikle kullanıcılar, üst üste gelen bildirimlerle aşağılarda kalan müzik oynatıcısına daha kolay ulaşabilecekler.

Android 11'in yeni müzik kontrol paneli böyle görünüyor

Google tarafından piyasaya sürülen stok Android 10, bir müzik kontrol paneli içeriyordu ancak telefona bildirim geldikçe söz konusu panel, aşağı doğru iniyordu. Google, bu sorunun üstesinden gelebilmek adına böyle bir değişikliğe gitti ve müzik kontrol panelini genel anlamda değiştirdi. Artık kullanıcılar, hızlı ayarlar menüsünü açarak müzik çalara doğrudan erişebilecekler.

Aslına bakacak olursanız mevcut müzik oynatıcılar zaten bildirim panelinde yer alıyor ve Samsung gibi pek çok üretici, müzik çaları bildirim panelinin en üstüne sabitleyerek kolay bir kullanım sunuyor. Ancak stok Android arayüzünde müzik çalar, yeni bildirim geldikçe panelin aşağılarına iniyor.