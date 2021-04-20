Android 12 Kullanılmayan Uygulamaların Verilerini Silecek

Bir süredir geleceği söylenen ve nihayet Android 12 kodları arasındaki dedektiflik oyunu sonucunda doğrulanan özelliğe göre Android 12, aylarca kullanılmayan uygulamaların izinlerini iptal ederek verileri güvence altına alacak ve uygulamanın geçici dosyalarını silerek depolama alanında yer açacak.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın, Android 12 işletim sistemi ile birlikte kullanıcılara uygulamaları otomatik olarak hazırda bekletme özelliği sunması bekleniyor. "Bekleniyor" diyoruz çünkü söz konusu özelliğe dair sızıntılar aylar öncesine dayanıyor olsa da Google, Android 12'nin ilk 2 geliştirici önizleme sürümünde bu özelliğe yer vermiş değil.

Bununla birlikte XDA Developer, yakın zaman önce sızdırılan bir yapıda söz konusu özelliğin varlığını doğruladığını belirtiyor. Aktarılan bilgilere göre Google, uygulama hazırda bekletme özelliğini tamamıyla yeni bir özellik olarak değil, mevcut "kullanılmayan uygulamalar" özelliğinin bir parçası olarak kullanıcıların beğenisine sunacak.

Buna göre kullanılmayan uygulamalar özelliğinin Android 12'de iki önemli alt özelliği bulunacak. Bunlardan ilki, aylardır kullanılmayan uygulamaların erişim izinlerini iptal etmek; ikincisi ise uygulamaya ait geçici dosyaları silerek depolama alanını temizlemek. Söz konusu özellik ile depolama alanına devasa bir boşluk açılacağını düşünmek zor olsa da bu durum dosyaları silinen uygulamanın niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.

Android 12'de Ayarlar menüsünde bulunan "Uygulamalar" sekmesine giriş yaptığınızda yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bir "Kullanılmayan uygulamalar" alt sekmesi ile karşılaşacaksınız. Bu sekmeye giriş yaptığınızda ise kullanılmayan uygulamaların hangisi olduğunu görebilirken; en altta da bir uygulama birkaç ay boyunca kullanılmadığında ne olduğunu görebiliyorsunuz.

Google, bir uygulamayı birkaç ay boyunca kullanmadığınızda şu işlemleri gerçekleştiriyor:

Verilerinizi korumak için izinleri iptal ediyor

Bataryayı korumak için bildirimleri durduruyor

Depolama alanını açmak için geçici dosyaları siliyor.

Bu yılın başlarında sızdırılmış olan verilere göre Google, depolama alanını açmak için uygulamaların ön belleğini temizleyecek ve/veya derleme yapılarını silecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu işlemin depolama alanında ne kadar yer açacağı, uygulamanın niteliğine göre değişkenlik gösterecektir.