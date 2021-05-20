Google, Android 12 ile birlikte kullanıcılara üçüncü parti uygulama marketlerinden uygulama indirme konusunda kolaylık sağlayacak.

Google, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği I/O etkinliğinde Android 12 ile gelen yenilikleri bizlerle paylaşmıştı. Tasarım, kamera, gizlilik ve daha birçok alanda bizlere yenilik sunan Android 12'nin Android TV'lerle çalışacak gömülü kumandası, araç kilidi açmaya yarayacak teknolojisi ve genel olarak Android ailesine sunacağı kolaylıklar bizleri sevindirmişti.

Yaklaşık olarak 1 yıl önce, Android 12 ile birlikte Google'ın üçüncü parti uygulama mağazalarından indirme yapılabilmesine imkan sağlayacağını öğrenmiştik. Bugün ortaya çıkan bir haberle birlikte, bunun çok da uzak olmadığını görmüş olduk.

Google, üçüncü parti marketlerden indirilecek uygulamalara izin verecek

Bilgilere göre Google, elbette kontrolsüz bir sistem sunmayacak. Kullanıcının gizliliğini veya verilerini tehlikeye atan programlar engellenmeye devam edilecek. Şirketin Android 12 ile birlikte üçüncü parti marketleri kullanmayı kolaylaştıracağı, resmi bir blog yazısıyla onaylandı. Özellikle nasıl bir değişimin bizleri beklediği henüz belirtilmemiş olsa da, XDA, geliştirici dosyalarını kurcalayarak yapılan değişimleri gün yüzüne çıkardı.

Normal şartlarda üçüncü parti uygulama marketlerinden uygulama indirmek için harici kaynaklardan uygulama yükle seçeneğini aktif hale getirmiş olmanız gerekiyor. Buna ek olarak uygulamayı Google Play Store dışında bir kaynaktan indirdiğiniz için, o uygulamayı güncellemek istediğinizde manuel olarak uygulama marketine girip güncellemeniz gerekiyor.

Fakat Android 12 ile birlikte gelecek olan yenilik sayesinde bunlarla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Aktarılan bilgilere göre uygulamanın kendisi/güncellemesi belirli şartları sağlıyorsa sizin ayrı bir işlem yapmanız gerekmeyecek ve uygulama kendi kendine güncellenecek.

Bu şartların ne olduğuna gelirsek yeni kurulacak ya da güncellenecek bir uygulamanın karşılaması gereken toplamda 4 şart var:

Yeni paket, eskisini kabul etmeli

Yüklenen uygulama, en az 29 API seviyesini hedeflemeli (Bu en az Android 10 anlamına geliyor)

hedeflemeli (Bu en az anlamına geliyor) Yükleyici ya kendini güncellemeli ya da daha önce yüklediği bir uygulamayı güncellemeli

güncellemeli ya da güncellemeli Yükleyici, kullanıcının güncellemeler için herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını gösteren izni belirtmeli

Android 12'nin getirdiği birçok yeniliğin üzerine bu haberin de kullanıcıları, özellikle de Google Play Store dışında bir market uygulaması kullananları sevindirdiğini gördük. Bakalım Google, ilerleyen zamanlarda bizlere başka neler sunacak.