Android 12'de Yüklenen Uygulamanın Durumu Ana Ekranda Olacak

Android 12'nin birinci beta sürümünü test etmeye başlayan geliştiriciler, yeni bir özellik keşfettiler. Görünüşe göre Google, Android 12 ile uygulama yüklerken, uygulamanın o anki durumunu ana ekrana yerleştirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam gerçekleştirdiği bir etkinlikte yepyeni mobil işletim sistemi Android 12'yi duyurdu. Geçtiğimiz saatlerde ise Android 12'nin beta sürümü, az sayıda olsa da bazı akıllı telefon modelleri için kullanıma sunuldu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. XDA Developers, Android 12'de bulunacak bir dikkat çekici bir yeniliği açığa çıkardı.

Android 12, en çok da görsel yenilikleriyle konuşulmuştu. XDA Developers tarafından keşfedilen bu özellik de yine görünümle ilgili. Öyle ki Android 12'yle birlikte kullanıcılar, bir uygulamayı Google Play Store'dan indirirken ana sayfalarında o uygulamanın durumunu görebilecekler. Evet biliyoruz, bu özellik iOS işletim sisteminde zaten yıllardır var ancak buradaki esas mesele, bu tür bir görünüm özelliğinin artık her iki işletim sisteminde de ortak olarak kullanılacak olması.

Android 12'nin yeni özelliği işte böyle görünecek

Diyelim ki bir ya da birden çok mobil uygulamayı Google Play Store üzerinden indiriyorsunuz. Telefonunuzun ana ekranına dönüş yaptığınızda, indirmekte olduğunuz uygulama ya da uygulamalarla ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz. Bu bağlamda "indiriliyor", "yükleniyor" ya da "bekliyor" gibi ibareler, uygulamanın o anki durumunu anlamanıza yardımcı olacak. Ayrıca uygulama yüklemesi tamamlanana kadar uygulama logosu, şeffaf bir şekilde görünecek.

Ancak bu özellikle ilgili şu an için bilinmeyen önemli bir detay var. Test aşamasında olan bu özellik, Android 12'nin birinci beta sürümünü kullanan bir Pixel 5 telefonda tespit edildi. Özelliği Pixel 3 XL üzerinden test etmeyi denediklerini söyleyen geliştiriciler, bu çabanın boşa olduğunu, özelliği farklı bir Pixel modelinde çalıştıramadıklarını söylüyorlar. Yani bu özellik, Google Pixel 5'e özel olarak hazırlanmış olabilir. Bu bilinmezlik, önümüzdeki süreçte daha fazla telefonda kullanılacak beta sürümlerin yayınlanmasıyla netleşmiş olacak.