2019'da Android Pie Güncellemesi Alacak Akıllı Telefonlar

Teknoloji devlerinin eski ve yeni cihazları için oluşturduğu Android 9.0 Pie güncelleme takvimlerini sizlerle paylaşacağımız yazımıza hoş geldiniz. Google, Samsung, LG, Huawei, Motorola, OnePlus, Nokia, HTC ve Sony marka akıllı telefonlardan birine sahipseniz cihazınızın Android 9.0 Pie güncellemesine ne zaman kavuşacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Akıllı telefon üreticileri en yeni cihazlarına güncelleme önceliği verse de eski cihazlar da kademeli olarak yeni Android sürümüne kavuşuyor. Android 9.0 Pie güncellemesini 2019 boyunca cihazlara ulaştırmak için çalışacak üreticiler, genellikle yaşanabilecek gecikmelerden kaynaklı sorunların ortaya çıkmaması adına net bir tarih açıklamıyor.

Bu haberimizde sizler paylaşacağımız tarihlerin birer tahmin olduğunu söylemekte yarar var. Lafı daha fazla uzatmadan gelin hangi cihazların ne zaman Android 9.0 Pie güncellemesine kavuşacağına birlikte bakalım. Ayrıca bu telefonlar dışında Android Pie güncellemesi alacak başka cihazlar da bulunabilir.

Google

Google daha önce hangi cihazların Android 9.0 Pie güncellemesi alacağını açıklamıştı. Pixel serisinden önce Nexus etiketiyle satışa çıkan cihazlara verilen 2 yıl sürüm güncelleme ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi, 3 yaşını dolduran Nexus 6P ve Nexus 5X için son buluyor. Google'ın güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Pixel 2 ve Pixel 2 XL - Güncellendi.

Pixel ve Pixel XL - Güncellendi.

Android One programına dahil olan ve Ekim 2017'den sonra satışa çıkan tüm Android cihazlar - Bu yıl içinde güncellenecek.

Samsung

Samsung, her sene 4 üst segment akıllı telefonun tanıtıyor ve bu cihazlara 2-3 yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. Samsung'un daha önceki güncelleme programları incelendiğinde, diğer serilerin ne zaman güncelleme alacağını tahmin etmek çok da zor değil. Samsung'un güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Galaxy S9/S9+ - Güncellendi.

Galaxy Note 9 - Güncellendi.

Galaxy Note 8 - Mart ayında güncellenecek.

Galaxy S8/S8+ - Güncellendi.

Galaxy A6/A6+ - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy A7 (2018) - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy A8 (2018)/A8+ (2018)/A8 Star - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy A9 2018 - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy J2 2018/J2 Core - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy J4 - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy J6+ - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy On7 - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy Tab S4 10.5 - Nisan ayında güncellenecek.

Galaxy J4+ - Mayıs ayında güncellenecek.

Galaxy J6 - Mayıs ayında güncellenecek.

Galaxy J7 (2017)/J7 Duo/J7 Neo - Temmuz ayında güncellenecek.

Galaxy Tab S3 9.7 - Ağustos ayında güncellenecek.

Galaxy Tab A 2017 - Ekim ayında güncellenecek.

Galaxy Tab A 10.5 - Ekim ayında güncellenecek.

LG

LG, geçtiğimiz günlerde bu yıl için iyi bir işletim sistemi sunabilmek adına güncelleme üzerinde çalışan ekibin biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı. LG'nin güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

LG G7 One - Güncellendi.

The LG G7 ThinQ - Bu yıl içinde güncellenecek.

The LG V30 - Bu yıl içinde güncellenecek.

The LG V20 - Bu yıl içinde güncellenecek.

LG G6 - Bu yıl içinde güncellenecek.

LG Q8 - Bu yıl içinde güncellenecek

General Mobile

General Mobile, Android Pie güncellemesini alacak akıllı telefonlarını açıkladı. Buna göre Android 9.0 Pie güncellemesini alan/alacak telefonlar şu şekilde:

GM 8 - Güncellendi.

GM 8 Go - Bu yıl içinde güncellenecek.

GM 9 Pro - Bu yıl içinde güncellenecek.

GM 9 Plus - Bu yıl içinde güncellenecek.

Huawei

Android 9.0 Pie güncellemesinde diğer üreticilerden hızlı davranan Huawei, birçok cihazına EMUI 9.0 güncellemesiyle birlikte Android 9.0 Pie'ı ulaştırdı. Huawei'nin güncelleme almış olan cihazlarını aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

Huawei Mate 10 - Güncellendi.

Huawei Mate 10 Pro - Güncellendi.

Huawei Mate 10 Porsche Design - Güncellendi.

Huawei Mate 20 - Güncellendi

Huawei Mate 20 Pro - Güncellendi.

Huawei Mate 20 Lite - Bu yıl içinde güncellenecek.

Huawei Mate RS Porsche Design - Güncellendi.

Huawei P20 - Güncellendi.

Huawei P20 Pro - Güncellendi.

Huawei P20 Lite - Bu yıl içinde güncellenecek.

Honor 10 - Güncellendi.

Honor View 10 - Güncellendi.

Honor Play - Güncellendi.

Huawei P Smart - Bu yıl içinde güncellenecek.

Motorola

Motorola, daha önce paylaştığı bir blog yazısıyla güncelleme alacak cihazlarını açıklamıştı. Moto E5, E5 Plus ve E5 Play'in olmadığı listeyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Moto Z3 - Güncellendi.

Moto Z3 Play - Güncellendi.

Moto Z2 Force - Bu yıl içinde güncellenecek.

Moto Z2 Play - Bu yıl içinde güncellenecek.

Moto X4 - Güncellendi.

Moto G6 Plus - Güncellendi.

Moto G6 - Güncellendi.

Moto G6 Play - Güncellendi.

OnePlus

OnePlus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Android 9.0 Pie beta sürümü üzerinde çalıştıklarını ve güncellemelerin yakın zamanda cihazlara ulaşacağını açıklamıştı. OnePlus'ın güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

OnePlus 6 - Güncellendi.

OnePlus 5 ve 5T - Güncellendi.

OnePlus 3 ve 3T - Bu yıl içinde güncellenecek.

Nokia

HMD Global'dan sonra akıllı telefon piyasasına etkili bir geri dönüş yapan Nokia, güncellemeler konusunda oldukça hızlı davranıyor. Nokia'nın güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Nokia 3 ve Nokia 5 - Güncellendi.

Nokia 5.1 plus - Güncellendi.

Nokia 6 - Güncellendi.

Nokia 6.1 - Güncellendi.

Nokia 7 Plus - Güncellendi.

Nokia 8 - Güncellendi.

Nokia 8 Sirocco - Bu yıl içinde güncellenecek.

HTC

Son dönemde satış rakamlarında yaşanan hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen HTC, yalnızca 4 cihazına güncelleme desteği sunacak. HTC'nin güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

HTC U11 Life - Güncellendi.

HTC U12+ - Bu yıl içinde güncellenecek.

HTC U11 - Bu yıl içinde güncellenecek.

HTC U11+ - Bu yıl içinde güncellenecek.

Sony

16 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamayla güncelleme alacak cihazlarını açıklayan Sony, her zaman olduğu gibi amiral gemilerine öncelik tanıyacak. Sony'nin güncelleme alan ve önümüzdeki günlerde alacak olan cihazlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Sony Xperia XZ2 - Güncellendi.

Sony Xperia XZ2 Premium - Bu yıl içinde güncellenecek.

Sony Xperia XZ2 Compact - Güncellendi.

Sony Xperia XZ Premium - Güncellendi.

Sony Xperia XZ1 - Güncellendi.

Sony Xperia XZ1 Compact - Güncellendi.

Sony Xperia XA2 - Bu yıl içinde güncellenecek.

Sony Xperia XA2 Ultra - Bu yıl içinde güncellenecek.

Sony Xperia XA2 Plus - Bu yıl içinde güncellenecek.

2019 yılında Android 9.0 Pie güncellemesi alacak cihazları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Diğer şirketlerden de güncelleme açıklamaları geldikçe, sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.