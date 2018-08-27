Yeni hareketlerden uzayan pil ömrüne kadar, işte Android Pie hakkında bilmeniz gereken her şey.

Geçen yılki Oreo’dan sonra bu yıl da artık bir gelenek haline gelmiş olan tatlı isimleriyle devam ediyoruz. Bu seneki Android versiyonun adı bildiğiniz üzere Turta anlamına gelen Pie. Google’ın son Android sürümü birçok yeni özelliği de beraberinde getirdi. Bunlar arasında el hareketi odaklı yeni navigasyon tuşları, yeni UI elementleri ve bizim göremediğimiz hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler var.

Tamamen Değişmiş Bir Gezinme Deneyimi

2011 yılında çıkan Android 3.0 Honeycomb ile beraber, Google artık klasikleşmiş 3 butonlu navigasyon tuşlarını tanıtmıştı. Her ne kadar zaman içerisinde şekil olarak değişime uğradıysa da özellik bakımından aynı kalmıştı. Yedi yıl sonra ise bu sistem değişerek yerini hareket tabanlı bir yapıya bıraktı. Buna göre bazı özellikler şöyle çalışıyor;

Ana ekrana dönmek için ana ekran tuşuna dokunun

Son uygulamaları görmek için yukarı kaydırın

Tüm uygulamaları görmek için iki kere yukarı kaydırın veya bir kez yukarı kaydırıp bekleyin

Geri tuşu sadece kullanılabildiği zamanlarda belirecek, bunun dışında görünür durumda olmayacak

Bu hareketler başta zor gibi gözükse de yeterli sabır ve uğraşla kolayca alışılacaktır.

Yuvarlatılmış ve Daha Renkli Arayüz

Android Pie, KitKat’tan Lollipop’a geçtiğimiz zamanki kadar büyük görsel değişikliklerle gelmese de bir önceki sürüm olan Oreo’dan ayrılan bazı gözle belirgin tasarım değişiklikleri var. İlk bakışta Ayarlar’ın daha renkli tasarımı, bildirimlerdeki Hızlı Ayarlar'ın daha yuvarlak olması göze çarpıyor. Daha önce de dediğimiz gibi, bunlar size ilk bakışta farklı gelecektir.

Fark edeceğiniz başka bir şey de Android’in daha önce hiç görmediğiniz biçimde canlı hissettirmesi. Oreo çok hızlı ve akıcı olsa da Pie’ın verdiği hissi, deneyimlemeden anlamak oldukça zor.

Telefonu Daha Az Kullanmanızı Sağlayacak Yeni Araçlar

Google, bu seneki I/O Konferansında “dijital refah” üzerinde çok durmuş ve birtakım sözler vermişti. Tüm bu sözler tutulmuş gibi görünüyor. Her ne kadar şu an kullanılabilir olmasa da gelecek güncellemelerle birlikte hayatımıza Android Dashboard adı verilen bir istatistik uygulaması girecek. Bununla birlikte hangi uygulamayı ne kadar kullandığınızı, kaç kere telefonu açtığınızı, kaç tane bildirim aldığınızı ve daha birçok şeyi görebileceksiniz. Hatta 'Uygulama Zamanlayıcısı' ile kullandığınız uygulamalara sınır koyabilecek ve kolayca Rahatsız Etme modunu aktive edebileceksiniz.

Yeni Batarya İyileştirmeleri

Google her yeni sürümle beraber batarya konusunda iyileştirmelere gidiyor; bu sene de Adaptif Batarya Modu ile karşımızda. Otomatik parlaklığa benzer bir mantıkta çalışan Adaptif Batarya, Makine Öğrenmesi (Machine Learning) kullanarak çok gerekmediği durumlarda işlemci hızını yüzde otuza varan oranlarda azaltıp pil ömrünüzü uzatacak.

Uygulama Kısayolları

Android Nougat ile ilk kez karşımıza çıkan Uygulama Kısayolları, uygulamanın üzerine basılı tutarak açtığınız bir sistem. Bu yolla bazı temel bilgilere daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Benzer bir özellik iPhone 6S sonrası cihazlarda Force Touch adıyla karşımıza çıkmıştı. Google, kısayol özelliklerini Uygulama Eylemleri ve Slices adlı özelliklerle bir üst seviyeye taşıyor.

Uygulama Eylemleri, telefonunuzda az sonra ne yapacağınızı kestirerek size öneriler sunarken; Slices, Google Asistan kullanarak daha kompleks komutlar vermenizi sağlıyor. Mesela “Bir yere gitmek istiyorum” dediğinizde size Lyft uygulamasından teklifler sunacak.

Yeni Emojiler

Google, Android 9’a 157 yeni emoji ekledi. Hepsini saymayacak olsak da birkaç örnek verelim: kırmızı saçlı insan, süper kahraman, üç kalpli yüz, peynirli simit, ay çöreği, ıstakoz, lama ve daha fazlası…

Biyometrik Kimik Doğrulama İçin Yeni Standartlar

Parmak izi sensörleri ve yüz tanıma sistemleri hayatımızın birer parçası oldu. Google ise “BiometricPrompt API” adı verdiği yeni bir standartla karşımızda. Daha çok geliştiricileri ilgilendiren bu yenilikle beraber, geliştiriciler uygulamalar için artık kendi diyaloglarını yazmak zorunda kalmayacak.

Diğer Detaylar

Bütün bu büyük yeniliklerin yanında ufak tefek şeyler de var elbette. Bazıları şöyle: