Android 9 Pie ile Samsung'un Klavyesi Güncellenecek

Android 9 Pie yüklenen cihazlara kendiyle beraber birçok yeni özelliği de yanında getiriyor.

Android 9 Pie, Android'in son sürümü olarak cihazlarda yerini almaya başlıyor. Samsung cihazlara yüklendiğinde Android 9 Pie ile beraber klavyeyi ekranda kaydırma özelliği de cihaza gelecek. Klavyeyi ekranda gezdirme özelliği Gboard (Google Klavye) uygulamasında yeni yeni etkin olmaya başladı.

Aslında Samsung tarafında klavyeyi ekranda gezdirebilme özelliği birkaç yıl öncesinde cihazlara sunulmuştu ancak dönemin lider teknoloji markaları arasında yaşanan tartışmalar neticesinde Samsung, bu özelliğini cihazlarından geri çekmişti. Gboard uygulamasına klavyeyi ekranda gezdirme özelliğinin gelmesi ile beraber Samsung'un da bu özelliği cihazlarına geri getirmeye hazır olduğu tahmin ediliyor.

Klavyenin ekranda gezdirebilme özelliği XDA Developers'da Galaxy S9 Pie Firmware güncellemesini inceleyen kişiler tarafından fark edildi. Klavyeyi ekranda gezdirme özelliği iki elle yazı yazarken, hele ki büyük ekranlı telefonlarda, oldukça işe yarayacaktır. Galaxy S9 Android Pie beta programının her an başlayabilme ihtimalini de düşünürsek Samsung yakın zamanda bu ve diğer bütün yenilikleri kullanıcılarına denetecek, geri bildirimlere uygun düzeltmelerle son kullanıcı deneyimini en üste getirecektir.