Android 9 Pie, Yakında DualShock 4 Desteği Sunacak

Birçok insanın çok istediği bir özellik sonunda gerçekleşiyor. PlayStation 4'ün kontrolörü DualShock 4 artık Android 9 Pie tarafından da desteklenecek.

PlayStation 4, piyasadaki en popüler oyun konsolu. Bu yüzden birçok insanın mobilde oyun oynamak için sevdikleri konsolun kontrolörünü kullanmak istemesi hiç de yadırganacak bir durum değil.

DualShock 4'ü Android'de kullanmanın getirdiği problemlerden bir tanesi, cihazınızın tuş değiştirmeye (key mapping) izin vermeyebiliyor oluşu. Yani her ne kadar oyununuzu oynasanız da bazı durumlarda menüde gezinemiyorsunuz. Sony, Xperia cihazlarına bu özelliği ilk andan itibaren sunuyor ancak diğer üreticilerin ekleyip eklememeleri ise onlara kalmış. Neyse ki Google, Android'in son sürümü olan Pie'a key mapping özelliği ekledi.

Android akıllı telefonunuz Bluetooth üzerinden DualShock 4 kontrol cihazına kablosuz olarak bağlanabilse de telefonunuzun bastığınız tuşları gerekli çıktılara/anahtarlara dönüştürmesini sağlayacak olan bir dosyaya ihtiyacı var. Geliştiriciler ise bunu kullanarak hangi tuşun hangi özelliği etkinleştireceğini anlayıp düzenleyebilir. Örneğin, kullanıcı "X" tuşuna bastığında, savaş oyunu bunu bir ateş alma eylemi olarak algılayabilir. Ancak bunu anlayabilmesi içinse Android'in bu anahtar dizilimi dosyasına ihtiyacı var. Aksi takdirde, işletim sistemi bunu sadece "tuşa basıldı" olarak algılıyor.

Cihazınız rootlu ise, Sony'nin Xperia cihazlarında kullandığı dosyayı diğer cihazlara ekleyebiliyorsunuz; hatta Remote Play'i bile aktifleştirebilirsiniz. Ancak root erişiminiz yoksa, cihazınızın DualShock 4 eklentisini almasını beklemek mecburiyetindesiniz.

Android Pie ile, artık tüm Android Pie cihazlarında varsayılan olarak anahtar eşleme dosyası ekleneceğinden endişelenmenize gerek yok. Sony mühendisleri 2017'nin nisan ayından beri böyle bir desteği sunmak için uğraşıyorlardı fakat Google'ın bu desteği sayesinde daha fazla denemelerine gerek kalmadı. Bu değişiklik sayesinde, Android artık hem kablosuz DualShock 4'ü hem de kablosuz Xbox One S kontrolörünü destekliyor.

Yayınlanan kodlardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz: