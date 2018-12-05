Android Amiral Gemileri 5G'ye Geçiş Yaparken Apple İzleyecek

Qualcomm, Snapdragon 855 işlemcisi ile 2019 model Android amiral gemilerinin 5G desteğine sahip olacağını doğruladı. Gelen raporlara göre ise Apple, ilk 5G desteğini 2020 model iPhone'lara sunacak.

Qualcomm, yeni amiral gemi işlemcisi Snapdragon 855’i tanıttı. Gelecek yılın neredeyse tüm Android amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 855, şirketin ilk 5G destekli işlemcisi oldu. Bu durum, gelecek yıl tanıtılacak neredeyse tüm Android amiral gemilerinin 5G desteğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Apple kanadına baktığımızda ise raporlar, ilk 5G destekli iPhone modellerinin 2020 yılında geleceğini söylüyorlar. Peki Apple, 5G teknolojisini gün geçtikçe arayı kapatan Android rakiplerinden neden bir yıl sonra cihazlarına getirecek? Bunun nedeni, şirketin bir türlü bitmek bilmeyen telif davalarından kaynaklanıyor.

Apple, çok da uzak olmayan bir geçmişe kadar iPhone modellerinin kablosuz ağ çipleri için Qualcomm ile çalışıyordu. Fakat araya giren bazı patent davaları, iki şirketin arasını açtı ve Apple, kablosuz ağ çipleri için Intel ile çalışmaya başladı. Bu durum, Apple’ın kablosuz ağ konusunda Android rakiplerinin bir hayli gerisinde kalmasına neden oldu.

iPhone modellerinin başta Samsung olmak üzere Android rakiplerine kıyasla daha zayıf kablosuz ağ performansı gösterdiği su götürmez bir gerçek. Snapdragon 855, bu farkı daha da açarak Android amiral gemilerine 5G teknolojisi ile birlikte çoklu-gigabit bağlantı hızları getirecek. iPhone’lar ise 2020 yılına kadar 4G LTE hızlarında kalmaya devam edecek.