Volvo'nun 2020'nin başlarında çıkaracağı elektrikli araç olan Polestar 2, Android Automotive OS kullanan ilk araç olacak.

Bu zamana kadar birkaç otomobil üreticisinin bilgi ve eğlence sistemlerinde Android parçalarını kullandığı biliniyor fakat bu zamana kadar kullanılanların hiçbiri Google'ın resmi sürümleri değildi. Bu durum Google'ın Android Automotive OS'u piyasaya sürmesiyle birlikte yakın zamanda değişecek.

Volvo'nun yakında çıkacak elektrikli aracı Polestar 2, Android Automotive'in çalıştırıldığı ilk araç olacak. Google, geliştiricileri Android Automotive için uygulama geliştirmeye teşvik ediyor.

Android Automotive, bu zamana kadar araçlarda kullanılan Android sistemlerden oldukça farklı ve daha güçlü. Daha önceleri kullanılan sistemler, telefonlardaki işletim sistemlerinin araç ekranına uyarlanmasından ibaretti. Android Automotive, onların aksine araç üzerinde çalışacak ve birçok araç işlevine erişim sağlayacak.

Polestar 2; uygulamalara, medyaya ve araç işlevlerine erişim sağlayan Android Automotive işletim sistemine sahip 11 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. Sürücüler ekran aracılığıyla araç şarj seviyesini görebilecek, uygulama indirebilecek ve kapı kilitlerini kontrol edebilecek. Ayrıca araç ile eşleştirilmiş bir cep telefonuyla araca yaklaşıldığında kilitler otomatik olarak açılacak.

Android Automotive, uygulama geliştirmeleri için şu an geliştiricilere sunuluyor. Hatta Polestar 2'nin geniş ekranında kullanıcı deneyimini arttıracak bir Spotify sürümünün piyasaya sürüldüğü görülüyor. Hayati sistemler, Android yazılımında korumalı alanda bulunuyor. Bu sayede geliştiricilerin önemli herhangi bir şeyi kırmaları mümkün değil.

Polestar 2, önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıktığında Android Automotive ile çalışan ilk araç olacak. Araç, 78 kWh pil ve 408 beygir gücüne sahip olacak. Tam şarj ile 440 kilometrenin üzerinde yol yapabilecek. Aracın 63.000 dolarlık fiyatı olması bekleniyor. Başka bir ucuz sürümü ise 55.000 dolarlık başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek.