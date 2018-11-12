Android Q Multi Resume Aynı Anda 2 Uygulama Çalıştırabilecek

Android Q ile beraber iki farklı uygulamayı aynı anda, durdurmaksızın kullanmak mümkün olacak.

Android'de aynı ekranda birden fazla uygulama göstermenin yolları daha önce de vardı. Android Nougat ile gelen çoklu pencere fonksiyonundan önce bile ekran bölme özelliğine sahip Android cihazlar bulmak mümkündü. Freeform ve resim içinde resim özelliklerine sahip cihazların sayısı da az değil. O zaman nedir bu Multi-Resume'nin özelliği?

Gün geçtikçe büyüyen telefon ekranlarından daha fazla yararlanmak için ekranı parçalara bölmeyi istiyoruz, bu konuda bir sorun yok. Bölmenin yöntemleri de ilk paragrafta yazıldığı kadarıyla mevcut. Multi-Resume ise aynı anda iki uygulamanın da çalışmasını sağlıyor, uygulamalardan birinin donmasına gerek kalmıyor. Size gönderilen bir konumu haritadan takip edeerken, çalmasını istediğiniz şarkıyı seçmek için Spotify'dan arama yapmaya devam edebiliyorsunuz.

Android Q ile beraber zorunlu hale gelecek olan Multi-Resume özelliği için ise katlanabilir telefonlara teşekkür etmemiz gerekiyor.

Multi-Resume özelliği ile farklı uygulamaları aynı anda açmak mümkün. Buna benzer bir teknoloji aslında Samsung'da var anca özellik ilk defa Android'in kendisinde bu özellik bulunacak. Böylece tüm Android cihazlar, üreticisinden bağımsız olarak bu özelliğe kavuşacak.

Android Pie için yeni bir güncelleme yayınlanarak bazı telefonların bu özelliğe kavuşması sağlanacak gibi gözüküyor. Eğer bir uygulama üreticisiyseniz de multi resume özelliği için ufak bir kod eklemeniz gerekiyor ki uygulamanız çalışmaya devam edebilsin.

meta-data android:name="android.allow_multiple_resumed_activities"android:value="true"

Eğer her iki uygulamada da bu özellik varsa uygulamalar multi resume ekranında çalışmaya devam edecekler