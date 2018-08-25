Telefon fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız ve kullanışlı alternatif fotoğrafçılık uygulamaları arıyorsanız, listemizdeki uygulamalar tam da size göre.

Kullandığımız telefonların kameraları ile artık yakalayabileceğimiz karelerin bir sınırı yok diyebiliriz. Kameralar geliştikçe de ortaya 'telefon fotoğrafçılığı' gibi bir kavram çıktı ve mobil fotoğrafçılık uygulamalarının da desteğiyle şahane fotoğraflar üretmek mümkün.

Ancak Play Store'a girip bir fotoğrafçılık uygulaması aramaya başladığımızda karşımıza onlarca uygulama çıkıyor ve aralarından kullanışlı ve her ihtiyacımıza yanıt verecek uygulamalar bulmak o kadar da kolay değil. Biz de bu arayışınızı kolaylaştırmak için en başarılı 10 alternatif fotoğrafçılık uygulamasını sizin için derledik.

Snapseed

Snapseed, android cihazlar için mağazada yer alan en kullanışlı uygulamalardan biri. Oldukça basit bir arayüzü olan uygulamada, bu sayede yapmak istediğiniz her şeyi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olan uygulamada pek çok filtre, efekt, düzenleme aracı ve renk ayarı gibi hassas ayarları yapabileceğiniz bir menü bulmak mümkün.

Pixlr

Pixlr de Adobe Photoshop gibi 'en başarılı' görülen uygulamalara alternatif olacak kullanışlı bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Tek bir uygulama üzerinden fotoğraf düzenlemeye dair her şeyi gerçekleştirebileceğiniz Pixlr, aynı zamanda birden fazla fotoğrafı bir araya getirerek düzenleme imkanı veren nadir uygulamalardan biri ve tamamen ücretsiz. Ancak ücretsiz kullanmanın bir bedeli olarak uygulamada reklam görmek kaçınılmaz.

Toolwiz Photos – Pro Editor

Sunduğu 200'den fazla araçla, fotoğraf düzenlemeye dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Toolwiz Photos – Pro Editor, aynı zamanda size çizim modu, filtreler, efektler ve çerçeveler de dahil olmak üzere pek çok alternatif sunuyor. Uygulama, mağazada ücretsiz olarak erişilebilir durumda ancak uygulama içi satın almalar mevcut.

PicsArt Photo Studio

500 milyondan fazla indirme sayısıyla en popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri olan PicsArt Photo Studio; kolaj, efekt, filtre ekleme gibi pek çok konuda işle yapabileceğiniz oldukça başarılı bir uygulama.

Multi Layer – Photo Editor

Arka plan temizleme, efekt ve filtre ekleme, çizim yapma ve etiket ekleme gibi pek çok işlemi yapabileceğiniz başarılı bir uygulama olan Multi Layer – Photo Editor, ücretsiz olarak indirilebiliyor, eğer memnun kalırsanız sahip olabileceğiniz bir de Premium versiyonu mevcut.

AirBrush: Easy Photo Editor

Diğer uygulamalardan farklı olarak fotoğraflarda yüz düzenleme konusunda oldukça kullanışlı olan uygulama, selfielerinizi düzenlemek istediğinizde kullanabileceğiniz başarılı bir alternatif. Uygulama Play Store'da ücretsiz ancak uygulama içi satın almalar mevcut.

Photo Editor by Aviary

Photo Editor by Aviary, sürekli yenilenen efekt ve filtre listesi ile oldukça dikkat çekici bir uygulama. Tek dokunuşla fotoğraf iyileştirme, renk dengesi ve netlik ayarı gibi ilgi çekici özellikleri bulunan uygulama, ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak kimi efekt ve filtre paketleri için uygulama içi satın alma mevcut.

Fotor Photo Editor

Bir fotoğraf düzenleme uygulamasında aradığınız tüm özellikleri bulabileceğiniz uygulamalardan biri olan Fotor Photo Editor, aynı zamanda kendi portfolyonuzu hazırlamanıza izin veriyor ve dileyen kullanıcılar sizin fotoğraflarınızı kullanmak istediklerinde bir ücret karşılığında satın almaları gerekiyor.

PhotoDirector

Efektler, beyaz dengesi, netlik ayarları ve filtreler ile fotoğraflarınız üzerinde dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirebileceğiniz kullanışlı bir uygulama olan PhotoDirector, içerik olarak en zengin düzenleme uygulamalarından biri. PhotoDirector'ü ücretsiz olarak indirebilir ve uygulama içi satın almalarla kullanım alanınızı genişletebilirsiniz.

Polarr Photo Editor

Kullanıma hazır filtreler ve araçlar dışında kendi filtrelerinizi de oluşturabileceğiniz bir uygulama olan Polarr Photo Editor, bu sayede fotoğraflarınızın daha özgün görünmesini de sağlıyor. Uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor ve uygulama içi satın almalar sunuyor.