Helyum Gazı, 40 Adet Apple Cihazını Pert Etti

Geçtiğimiz günlerde yaşanan enteresan bir olay, helyumun Apple cihazlara nasıl bir etkisi olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde bir sağlık merkezinde oldukça enteresan bir olay yaşandı. Hastanede bir anda bütün iPhone ve Apple Watch cihazları kendini kapattı. Tam o sıralarda hastaneye bir MRI cihazı kuruluyor olması, hastane yetkililerini şüphelendiren ilk unsur oldu.

İlk olarak MRI cihazının yaydığı elektromanyetik dalgalardan şüphelenildi. Ancak hastane genelinde başka cihazın hasar görmemesi işleri daha da karıştırdı. Kurulumdan sonra iPhone'u bozulan Eric Woolridge, hastane genelinde başka sorun yaşayan olup olmadığını görmek için dolaşmaya başladı. 40 adet iPhone, Apple Watch ve iPad'e etki eden bu durum, Android cihazlara hiçbir zarar vermemişti.

Yapılan araştırma sonucunda, Morris Hastanesi'ne kurulacak olan MRI cihazının montajı esnasında yaşanan bir aksaklığın hastaneye helyum gazı sızdırmasına sebep olduğu ortaya çıktı. Yani sebep sızan helyum gazıydı. Peki Android kullanan telefonlara hiçbir şey yapmayan helyum gazı Apple cihazları neden pert etmişti?

Oldukça kompleks görünen bu sorun Apple'ı hiç ama hiç şaşırtmayacak. Nitekim Apple, cihazlarında geleneksel quartz (kuvars) kristal yapılı saat pillerini kullanıyor. Anlayacağınız tıpkı BIOS pili gibi; cihazın saatini ayrıca hesaplayan bir pil mevcut. Apple cihazlarıyla gelen kullanım kılavuzlarında da bu durumdan net olarak bahsediliyor. Cihazların olumsuz etkilenmemesi ve bozulmaması için sıvılaştırılabilen gazlardan (örnekteki helyum gibi) uzak tutulması gerektiği belirtiliyor.