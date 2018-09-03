Bitdefender Antivirüs’ün güvenlik araştırmacılarının keşfettiği yeni bir casus yazılım, uygulamalar aracılığıyla Android cihazlara sızarak telefondaki pek çok veriyi sızdırıyor.

Casus yazılımlar, telefonlarımızda erişebildikleri bilgilerin sınırsızlığı sebebiyle oldukça tehlikeli ve bu konuda kullanıcı olarak kesinlikle bilinçli olunması gerekiyor. Aksi takdirde bu yazılımlar ruhumuz bile duymadan telefonumuza sızarak fotoğraflarımızı, SMS'lerimizi, konumumuzu ve telefon görüşmelerimizi dahi kayıt altına alıyor.

Son dönemde özellikle İsrail ve Rusya'dan gelen veriler sonucu keşfedilen Triout isimli casus yazılım da bunun en net örneklerinden biri. Bitdefender Antivirüs'ün güvenlik yetkilileri tarafından keşfedilen bu casus yazılım; Android cihazlara sızarak kullanıcıların telefon görüşmelerini, mesajlarını, fotoğraflarını, videolarını ve lokasyonlarını yetkisiz bir şekilde kaydediyor.

Pek çok farklı uygulama aracılığıyla telefonlara sızdığı belirlenen Triout, oldukça gelişmiş bir yazılım ve ne yazık ki kullanıcıların durumu fark etmesi pek mümkün değil. Elde ettiği bilgileri siber saldırganların sunucularına aktardığı belirtilen Triout'un Rusya'da ortaya çıktığı ancak yoğun olarak İsrail'de gözlemlendiği açıklandı.

Peki casus yazılımlardan nasıl korunabilirsiniz?