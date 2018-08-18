Android'lerde Güç Tasarrufu İçin Yeni Yöntem Geliştirildi

Araştırmacılar, geleneksel güç tasarrufu uygulamaların dışında yeni bir teknik geliştirdi. Bu yeni yöntem, cihazı ve uygulamaları kısıtlamak yerine, ekranın piksellerini ayarlıyor.

Araştırmacılar, yeni bir çalışmada Android işletim sistemli akıllı telefonlarda enerji tasarrufu için yeni bir yöntem geliştirildi. Geliştirilen bu yeni teknik, geleneksel enerji tasarrufu uygulamalarından farklı olarak OLED ekranının pil gücünü daha iyi korumak için ayrı ayrı pikselleri aydınlatma fonksiyonuna odaklanıyor. Çoğu pil tasarrufu uygulaması, performansı sınırlandırarak ve özellikleri devre dışı bırakarak enerji tasarrufu sağlarken; geliştirilen yeni teknik, OLED ekranının piksellerini karartarak çalışıyor.

Waterloo Üniversitesi'nden bir profesörün, Hindistan Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılarla yaptığı işbirliğiyle geliştirilen yeni yöntem, ekranın parlaklığını yüzde 10 ila 25 arasında güç tasarrufu sağlayacak şekilde düşürecek ve aktif olarak kullanılmayan uygulamalarında güç harcamasını engelleyecek.

Bu teknik, geleneksel sıvı kristal ekran (LCD) ekranlarından farklı olarak; arka ışık gerektirmeyen ve tek tek pikselleri açıp kapatabilen OLED ekranların arka yüzündeki teknoloji sayesinde çalışacak. Bir LCD panel, renk siyahını görüntüler ve arka ışığı için hala enerji gerektirirken, OLED ekran bunun için bir güce ihtiyaç duymuyor. OLED ekran aynı zamanda kontrast oranını sağlıyor ve çoğu LCD’lerden çok daha canlı renkler sunuyor. OLED ekranların tabii bir de dezavantajı var. LCD ekranların aksine, OLED ekranların yanma ihtimali daha fazla.

Araştırmacılar, enerji tasarrufu için OLED panellerinden faydalanan ilk kişiler olmasa da aktif kullanım sırasında ekranın piksellerinin tek tek karartılması fikri bir ilk diyebiliriz.