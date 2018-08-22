Yeni Bir Kötü Amaçlı Yazılım, Birçok Bilginizi Ele Geçiriyor

Gerek iş, gerekse özel yaşamımız için elimizden düşmeyen telefonlarımız, şimdilerde yeni bir tehdit ile karşı karşıya. Bu noktada Android cihazlarda görülen yeni bir kötü amaçlı yazılım, resimleri ve görüşme kayıtlarını izinsizce kaydediyor.

Bitdefender’ın güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen ve Android cihazlarda görülen yeni bir kötü amaçlı yazılım, kullanıcılar için tehdit teşkil ediyor. Yaklaşık 1 ay kadar süre önce farkına varılan casus yazılım, başta telefon görüşme kayıtlarınız ve resimleriniz olmak üzere birçok noktada sizlere rahatsızlık verebilir.

Henüz tam olarak nereden dağıldığı tespit edilemeyen kötü amaçlı yazılım, yapılan tahminlere göre dünyanın birçok bölgesinde yayılıyor. Uygulama mağazaları veya uygulama paylaşımı forumları aracılığıyla gerçekleşen dağıtımın temel noktası belirttiğimiz gibi bilinmese de yapılan keşifler Rusya’yı işaret ediyor.

Oldukça yetenekli bir casus yazılım olduğu ifade edilen Triout; telefonda gerçekleşen her çağrıyı kaydediyor, çağrı günlüğü verilerini çalıyor, SMS mesajlarını topluyor, telefonun GPS koordinatlarını uzak bir sunucuya gönderiyor, telefonun kamerasıyla çekilen resimleri uzak bir sunucuya yüklüyor ve tüm bunları kullanıcının görünümünden gizliyor. Bu bağlamda sizlere önerimiz, güvenmediğiniz hiçbir uygulamayı telefonunuza yüklemeyin şeklinde olacaktır.