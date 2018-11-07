Gelmeden önce haberini veren özellik sonunda bizlerle.

Altı ay önce bu özelliğin geleceği haberlerini almıştık. Şimdiyse Microsoft, son güncellemesinin şerefine Android’e zaman tüneli özelliğini getirdi.

Bildiğiniz üzere zaman tüneli özelliği bilgisayarlarda 2018 yılının Nisan ayında Windows 10 güncellemesiyle gelmişti. Zaman tüneli özelliğiyle görevlerinizi (yani bilgisayar üzerinde yaptığınız işlemleri) liste halinde görebiliyorsunuz. Tabii ki Microsoft hesabınızla senkronize oluyor ve yalnızca telefonunuzda değil, bilgisayarınızdaki işlemleri de takip edebiliyorsunuz.

Mayıs 2018 sürümünde yazılım devi bu özelliği mobil cihazlara da getireceğini söylemişti. Aynı zamanda da bir launcher olduğu için temanızı da değiştirebileceksiniz.

Zaman tüneli özelliği bir aydır Microsoft Launcher’ın beta sürümü olarak mevcuttu. Ancak bu hafta Microsoft yeni güncellemesiyle bu özelliği tüm kullanıcılarıyla paylaştı.

Zaman tüneli özelliği hala beta özelliği olarak kabul edildiği için etkinleştirilmiş olarak gelmiyor. Ancak etkinleştirmek için "Microsoft Launcher Ayarları > Feed" adımlarını takip edin. Buradan zaman tüneli özelliğinizi etkinleştirebilirsiniz.